從「抗美援朝」看中共歷史觀（文：劉銳紹） (09:00)

​抗美援朝確是艱苦、慘烈的戰爭。當年中國將士（包括非軍人的志願者）走上前線的熱誠，都是值得緬懷和紀念的，我感同身受。至於這場戰爭的價值、代價、效果、歷史意義如何？留待歷史學家眾說紛陳，不是本文要探討的。這裏只想透過今年的紀念活動，反思中共的歷史觀，看看它是怎樣面對歷史的？有4點值得注意。

歷史為眼前政治需要服務

​（1）在中共眼中，歷史是為眼前的政治需要服務的。

​回顧抗美援朝40、50、60周年的時候，中共的紀念規模、內容和調子都沒有今天那麼高，而今年有別於往年，明顯因為中美關係惡化，眼前有需要通過紀念「抗美援朝」來顯示一種姿態。習近平說：「在新時代繼承和弘揚偉大抗美援朝精神。」內地的專家學者解讀中央精神時明言：高調紀念「可加強中國反抗美國霸權的底氣」（軍事專家岳剛）；「有利激活人民記憶」（「紅二代」蔡小心）；「這是對美國一些人的警示」（北京大學國際關係學院教授王勇）。

​我不反對這些需要，但我的疑問是：為什麼以前沒有這個需要？現在就有這個需要？誰來判斷這個「需要」是否真的需要？或者是否採取現時的做法就可以滿足需要？

​當然，時移世易，內地經常教育人民：因為美國對中國欺壓、加壓，所以必須提高警惕。這個我也不反對，但同時要警惕的是，不能因此而引發盲目的仇外情緒，影響整體部署。中國的「左」往往是中央引發和以為可以駕馭，但引發之後卻一爆不可收拾。

​至於高調紀念「抗美援朝」的另一個重點，就是凝聚「習核心」。這確是習近平的需要，但卻不能「為需要而創造需要」。

不尊重歷史研究 「種種原因」飄忽不定

​（2）中共不尊重歷史的研究，經常因不會說明的「種種原因」而飄忽不定。這樣的探索理智嗎？能從歷史中吸收經驗教訓嗎？

​其實，從一些蛛絲馬迹看到，中共自己也探索過，當年韓戰是否值得？《人民日報》海外版2013年發文說「朝鮮戰爭是由戰略誤判引發」，指這是「不合時宜的戰爭」，影響了很多內政。該報微信公號「俠客島」（官方背景）2017年5月發文：「如果不是金日成要統一（朝鮮）半島，半島怎麼會爆發戰爭？……中國承擔了朝鮮當年『任性』與妄動的大部分成本。」

​可惜，這些探索後來因為「種種原因」（相信包括朝鮮的不滿）而消失了，實際是被禁了。這種避重就輕，只會令中國自己更被動，同時不能客觀地反思問題。

經常否定事實 包括自己說過的東西

​（3）中共對待歷史，不單有觀點偏向的問題，還經常否定事實，包括否定自己想說和說過的東西。這又是另一病症。

​舉例說，中國今年推出央視的紀錄片《為了和平》，但其實20年前已有一套同類電視劇（共30集），同樣是央視的作品，名字就是《抗美援朝》，但這套片至今仍被塵封。這涉及「誰開第一槍的問題」，還有金日成兵敗如山倒之後請求中國出兵，以及金日成後來到北京向毛澤東致謝的片段。這些都是根據史實編寫的。可是，朝鮮反對「英明偉大的慈父」金日成由真人扮演，也就是要求不能把當年的事實說出來；中國外交部後來向央視發函，認為「第一槍」的問題敏感，跟當年的宣傳口徑不一致（因為要避免讓人聯想第一槍是朝鮮打的，影響中朝關係）。

​上述內容可見於該劇導演李前寬、肖桂雲和央視前台長趙化勇的回憶和說法。可見，連反映現實的文藝作品也受到牽連，中共怎能客觀地看待歷史呢？正因為這種政治至上、任務先行的文化，所以中共經常按其需要來解讀和扭曲歷史。1970年代的「批林批孔」、「儒法鬥爭」，無端把孔子作為磨心，到今天又大搞孔子學院，宣揚中華文化，確令人欷歔不已。近年，中共把八年抗戰說是「十四年抗戰」，並以中共為抗戰的中流砥柱，這不僅是觀點角度的問題，也是史實的問題。說到底，就是宣傳和政治需要的問題。這樣怎能客觀論史？

只講有利於己的 掩蓋不利的歷史

​（4）中共歷來只講有利於己的歷史，掩蓋不利的歷史。

​中共說的抗美援朝過程，很多都是可信的，我也不否定。可是，除此之外，還有很多應該和必須記取的史實，更值得保留和深思。例如，在韓戰的後半部，有大約1.23萬名美國士兵和至少9萬名中國士兵在朝鮮半島喪生（見留美博士常成的研究文章談到「韓戰：上半場為領土，下半場為戰俘」）。軍事界曾探討，這是否戰術出了問題？但這些後來都不准談了。

​還有，在這場戰爭中有2萬多中國士兵被俘，後來回國的有7110人，中共黨員大約三分之一，即2000多人。可惜，這些黨員中有九成多後來被開除黨籍，結論無一例外是「變節」、「泄密」、「為敵服務」；結尾還有黨組織的一致意見：「內（部監）控」（見解放軍專業作家于勁根據軍方檔案和當事人的訪問寫成的《厄運》）。

其中一名戰俘張澤石由1954年回國之後，與其他戰友備受打壓，在歷次政治運動中都是被打壓的一群，於是起來申訴，一直爭取了約27年，才得到平反。可是，他的很多戰友已經身故；有些還在平反之前，恐怕官方說的「落實政策」是另一場逼害，擔心經受不起而自殺（見張澤石的《戰俘手記》和《炎黃春秋》的文章）。這些都是官方不會提及的。

​可見，歷史一詞，在中共眼中就是NEXT，一下子就過了，有些好像從來沒有發生過。這樣的歷史觀，怎能歷史存真？更如何歷史求真？

作者是時事評論員