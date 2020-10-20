勿再以政治推搪教師的專業失德（文：郭偉强） (09:00)

以「港獨」入題是教授小五生的合適教材？

根據教育局的調查，有關小學教師是因「生活教育科」課堂有計劃地散播「港獨」信息，而被判定為專業失德。教協在反駁教育局時，指涉事教師只負責設計課堂，並沒有任教，而教案所述的流程也未有完全實現。

然而根據一般師訓資料，教案是貫穿教學理念，規定教學行為及教師實施教學設計藍圖的文本，是課堂重要的一環。明顯地，涉事教師在設計課堂及預備教材時已存在問題，尤其課堂主題是「言論自由」，素材甚廣，例如侮辱他人以至種族、宗教歧視均可入題，根本毋須以「港獨」取材，更不該要求學生背寫「港獨」成因和理念。而實際任教老師未完全依教案任教，某程度也反映該教案存在缺陷，需由任教老師自行調整、平衡。由此觀之，假若教協要為涉事教師辯解，是否應先要拿出證據來，證明以「港獨」入題討論「言論自由」是學界及教師們認同及主流做法，並且是教授小五生的合適教材？

涉事課堂沒闡明正確價值

政府的小學教育7個學習宗旨中，「懂得分辨是非善惡，能適切地履行自己在家庭、社會和國家所擔當的責任」是首要宗旨，而教師也有責任培育學生的正面價值觀和態度。

可是在此次事件上，涉事課堂並沒有將正確的價值向同學闡明，尤其課堂涉及「港獨」，教師在處理時理應更為嚴肅謹慎。可是從鞏固學習知識的工作紙可見，涉事教師明顯將重點放在「港獨」本身，並要求學生牢記「港獨」成因，營造先入為主的洗腦教育。至於「港獨是錯誤」的基本價值，資料上卻未見論述及說明。

就違法事項各抒己見 符合小學學習宗旨？

教協日前辯解指課堂屬「開放討論」，故學生可自由發表意見云云。既然如此，為何課堂仍要設計工作紙，工作紙亦偏重於「港獨」成因？再引伸出去，將「港獨」資料用作開放式討論，讓小學生就「違法事項」各抒己見，又是否符合教育局提及的小學教育學習宗旨？教協及教育專業人士對此絕不能含糊，也不容護短，事關這是屬「大是大非」的事宜。社會各界必須持正衛道，絕不能縱容教育淪為「港獨」及「違法」的兵工廠。

作者是立法會議員