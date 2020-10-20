借鑑英國教師專業操守的監管制度（文：葉建源） (09:00)

然而熟悉英國TRA的朋友都知道，實情並非如此。TRA（Teaching Regulation Agency，可譯作教師管理局）是英國教育部的執行機關，下設兩組，其中一組負責處理教師投訴，其權力及行事方式受2012年國會通過的法規管制。TRA更編印了一份46頁的程序指引，由接到投訴、調查、聆訊、上訴、裁決，巨細無遺地列出每個階段的程序，不論公眾、投訴人，還是被投訴教師均能有例依循，從中得知自己之權益。反觀香港，法例僅賦予當局取消教師註冊的權力，除此之外，便一無所有。教育局在一個黑箱之中，一手包辦，公眾完全不知道其調查流程與懲罰準則。相比起英國的制度，香港的整個處理程序恍如原始狀態，完全由行政官僚操控。

只接受實名對教師教學工作的投訴

英國TRA與香港的教師投訴制度還有幾個顯著的分別。首先，英國的投訴採用實名制，投訴人一般規定是家長，須填寫一份投訴表格，詳細列出自己的身分和聯絡辦法；同時，投訴的內容也不能涉及老師課後的個人生活。反觀香港，教育局過去也強調不應接受匿名投訴，但在反修例運動之後卻一改作風，受理大量匿名舉報，且涉及不少工作以外的私人言行。坦白說，如果按照英國的辦法，香港迄今200多宗投訴個案可能九成都不用展開調查。

設有聆訊 業界有參與

接到投訴後，TRA便會開展調查，要求被投訴老師就指控作出書面回應，也會向校方索取進一步資料。調查結束後，如果TRA認為有可能成立的話，便會進入聆訊階段，按法例成立「專業操守小組」（professional conduct panel），控辯雙方可委派律師及傳召證人，小組在聆聽雙方陳辭答辯後作出裁決建議。每個小組由最少3人組成，當中必須包括一名教師和一名非教師，人選來自教育部的99人遴選名單，全部都是社會人士。官員最多只能列席，不得參與討論。

反觀香港，教育局不止一手包辦，業界和社會人士無從參與，而且根本不設有聆訊程序。在最近九龍塘宣道小學老師被取消註冊個案中，老師要求面見申辯，也被教育局拒絕。

完整調查報告詳列理據

英國的聆訊小組提交裁決建議後，由教育部國務大臣作最後決定，並會公開調查報告，一般來說都有10多頁，詳列調查發現及決定理據。TRA也會通知老師上訴時限及途徑，包括向TRA申請覆檢或直接向法院上訴。反觀香港，即使被取消註冊，也只有一紙通知，連具體理由也欠奉！兩個制度根本不能同日而語。

制度公正是關鍵

至於建制派念念不忘的，是公開相關老師姓名。在英國制度內，TRA是不會隨便公開相關資料的，直到聆訊階段才會向公眾披露。聆訊一般是公開的，公眾和傳媒可以列席（但不得錄音及攝錄）。公開聆訊的目的，是讓公眾監察過程是專業而公正的，也確保被投訴者得到公正的對待。這個安排，與香港各個專業的聆訊制度很相似。至此，我們可以知道在英國的制度之中，必須經過嚴格的法定程序，且教師身分的私隱是受到保障的。我們要問的是，這樣的嚴格的法定程序，目前香港是否存在？

事實上，上述只是英格蘭的制度，英國還存在一個更受尊崇的蘇格蘭制度，即由專業自治的教師專業議會（General Teaching Council, GTC）負責審理教師的專業失德問題。蘇格蘭是第一個設有這個組織的地區，英格蘭後來也效法設立，卻在2012年改為設立TRA，由專業自治倒退至在政府框架下的專業參與。但即使英格蘭的制度稍為遜色，也比香港的黑箱作業、官僚一手包辦的做法強得多；更何况英格蘭還有充分的民主制度，整個教育部的工作根本就在人民的監督和制衡之中。

作者是立法會教育界議員