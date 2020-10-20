深圳正紅 香港當如何？（文：歐陽五） (09:00)

連日來，「四十不惑」的深圳經濟特區成為各界關注焦點，中央賦予這座「奇蹟之城」新時代的歷史使命，更意味着深圳將在更高水平、更高起點的改革開放中繼續扮演「先行者」身分。有些港人對此感覺不是滋味，似乎深圳的成功就是香港的終點。

香港應聽懂習近平弦外之音

事實當然絕非如此。深圳能夠在短短40年間，從名不見經傳的小漁村一躍成為經濟總量亞洲第五的國際化大都市，香港在此間發揮的作用至關重要。最高領導人習近平將經濟特區40年改革開放、創新發展的經驗總結為「十個必須」，其中就包括必須全面準確貫徹「一國兩制」基本方針，促進內地與香港、澳門融合發展、相互促進。

香港應聽懂其中的弦外之音。這一經驗的重點在於全面準確貫徹「一國兩制」及「融合發展、相互促進」，有媒體指出，最高領導人將深圳的發展與國家的「一國兩制」事業相提並論尚屬首次。深圳的崛起和戰略地位的上升早已是不爭的事實，如今又獲「中國特色社會主義先行示範區」和「社會主義現代化強國的城市範例」等高度定位，未來發展機遇之豐富可想而知。香港既應抓住深圳「升級」的機會，主動探索深港合作新機遇，更要見賢思齊、反躬自省，向昔日的「小兄弟」多取發展「真經」。

香港應放平心態、放下姿態

改革開放之初，深圳一窮二白、香港馳名國際，向香港學習幾乎是深圳唯一的出路。從1990年時GDP佔比全國超過20%，到2018年被深圳超越，香港在過去30年間經歷了從巔峰到迷失的艱難階段，加之近年來本港社會被「港獨」「黑暴」「攬炒」勢力搞亂，港人內心優越感難免一落千丈。但正所謂「君子成人之美」，香港應樂見深圳之成功，至於「瑜亮之爭」的論調也可休矣。

曾經的香港是深圳乃至整個內地發展的老師，不過「聞道有先後」，深圳能夠後來居上也是青出於藍的結果。如今深港雙城「術業有專攻」，還應互相過河、彼此借鑑，共同推動深港合作再上新台階，這才是兩者應共同努力的方向。

香港應審時度勢、乘勢而上

值得注意的是，習近平在回顧深圳奇蹟後特意引用了王安石的名句「看似尋常最奇崛，成如容易卻艱辛」。無論香港深圳，其崛起之路都伴隨着幾代人目標一致、經年奮鬥的艱辛歷程，關鍵在於選擇正確的發展方向。

深圳未來的方向已經明確，最終在於率先實現社會主義現代化，過程中則包括推進粵港澳大灣區建設，豐富「一國兩制」事業發展新實踐。習近平對深圳提出6項具體要求，落腳在「積極作為深入推進粵港澳大灣區建設」，可見大灣區仍將是國家推動形成新發展格局中的重要一極，戰略紅利、政策紅利將陸續有來、不斷釋放、長期存在。

港人不應只盯着「深圳是大灣區建設的重要引擎」而妄自菲薄，香港作為大灣區四大中心城市的定位不會改變。習還提到加強與港澳創新資源協同配合；繼續鼓勵引導港澳台同胞和海外僑胞充分發揮投資興業、雙向開放的重要作用，在經濟特區發展中作出新貢獻等表述，這應是香港全面理解、積極響應的正確指引。

方向對了，就不怕路遠。「敢闖敢試、敢為人先、埋頭苦幹」既是以深圳為代表的經濟特區精神，又何嘗不是香港的精神？未來，相信香港定能同深圳一起，攜手再創下一個發展奇蹟。

作者是時事評論員