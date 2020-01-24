請勿剝奪學生自主探索的機會！ ——論IES維持必修之價值（文：梁永達） (09:00)

所謂IES，是一個由學生主導、探討社會議題的專題研習——由學生發掘探究題目，例如香港如何推動綠色殯葬、應否禁制電子煙等，通過查考文獻、實地考察、訪談、問卷等方法蒐集資料，加以分析整理，最後採用適當形式表達探究成果。官方編訂的《通識教育科課程及評估指引》（2014年更新版，以下稱《指引》）明確指出，IES「是通識教育科不可缺少的組成部分」（頁44）。

通識科「議題探究」主導 IES不可缺

專責小組的《報告》建議，為了「創造空間和照顧學生多樣性」（頁8），應將通識科的IES由現時必修改為延伸和選修部分。此建議看來理據清晰，卻明顯違背了通識作為高中必修科的初衷。根據《指引》，「通識教育科採用議題探究的學與教方法」（頁3）。所謂「議題探究」（issue enquiry），旨在為學生「提供自主學習經驗」，藉以「發展獨立地終身學習的能力」（《指引》頁7）。換言之，高中通識科設立的原意，正是以「議題探究」的學習方式，培養學生自主學習的態度和能力，改變由教師向學生灌輸知識的範式。在「議題探究」主導的通識科之中，IES自然成為了「不可缺少的一部分」（《指引》頁43）。IES要求學生主動提出問題、訂定研究方法，並尋找答案。這個自主學習過程，除了提升學生的獨立思考和實踐能力，亦能「拓寬學生的視野和照顧不同學生的興趣和性向」（《指引》頁43）。從設計理念看來，把IES看成是通識科的精髓，實在亦不為過。由是觀之，若說「創造空間」，卻取消部分學生通過IES探索社會的空間；說「照顧學生多樣性」，卻令部分學生未能參與這個能照顧不同興趣和性向的學習經歷——豈非自相矛盾？

教學任務轉移到其他學習形式 是明顯倒退

專責小組認為，學生可從「其他科目和學習經歷」，例如STEM的跨課程研習或通識科本身的單元教學中，獲取與IES相若的學習成果（《報告》頁8）。這樣的辯解，看似言之成理。然而從課程發展的軌迹看來，將IES的教學任務，轉移到其他學習形式上，卻是明顯的倒退。通識科之可貴，在於其跨學科的自由（liberal）性質。在通識科設立IES，也就是讓學生在最廣闊、自由的領域中開展其探究之旅。若是把相近的專題探究，轉移到不同科目之中，礙於各科分明的學術界限，其可探索的空間，始終難及IES之寬廣。另一方面，因受制於試卷形式，通識科課堂需經常從事答題技巧的操練。故此在通識科恒常的單元教學中，議題探究的規模和自由度均難與IES相比。

改為延伸部分 或變為筆試尖子特權

《報告》建議將IES改為通識科的延伸和選修部分，其性質與現時數學科延伸部分相仿。按現時數學科的實際運作，學校基於資源考慮，通常會將修讀延伸部分的機會，留給最有條件獲取優良成績的學生。正如修讀數學科延伸部分的，大多是數學高手，IES也有可能演變為通識筆試尖子的特權。如此一來，以IES「拓寬學生的視野」、「照顧不同學生的興趣和性向」的初衷，豈不盡成空話？如此結果，又是否我們所樂見的呢？

現今世代眾說紛紜，啟導年輕人建立自主探究、獨立思考的精神和能力，乃教育界當務之急。如今將通識科的IES改作延伸和選修部分，不僅於教育理念上站不住腳，於社會上亦難免惹起不必要的爭端。冀望教育局諸公，以學生之權利與福祉為念，維持IES作為通識科「不可缺少的組成部分」的地位，確保所有學生能透過IES，享有自主探究、獨立思考社會議題的學習機會。

作者是中學通識科教師、香港教育大學教育博士