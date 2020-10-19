習近平深圳講話的幾點解讀（文：盧文端） (09:00)

在筆者看來，習近平的深圳講話有3方面的要點特別值得香港重視：一是習近平向全世界發出堅定不移深化改革開放重要宣示，表明香港作為國際金融中心和自由港在中國對外開放中的特殊地位和獨特優勢不可替代；二是習近平從豐富「一國兩制」事業發展新實踐的層面，強調推進粵港澳大灣區建設，表明香港融入國家發展大局的主要平台就在於全面參與大灣區建設，有利香港的規則銜接、機制對接將是重點；三是習近平要求做好香港青少年工作，顯示中央對香港青少年問題的特別重視。至於林鄭特首在參加深圳慶祝大會前夕宣布推遲公布《施政報告》，不僅預示中央很快將有挺港措施出台，而且表明處於困難時期的香港特別需要中央支持。

習近平深圳之行有如當年鄧小平南巡

習近平主政以來，已3次來到深圳，每一次都是向世界昭示深化改革開放的決心和信心，但這一次尤為重要，有輿論甚至將習近平的廣東之行與深圳講話，與當年鄧小平南巡講話相提並論，其主要原因在於：今天的中國，正處在重要的歷史關口。面對百年未有的世界大變局，面對美國和西方勢力圍堵和逆全球化的風險和挑戰，面對新冠肺炎疫情全球大流行帶來的嚴重經濟困境，中國何去何從，牽動全球目光。習近平在這個關鍵節點，在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會這個特別場合發表重要講話，開宗明義講明：中國改革不停頓，開放不止步，在更高起點上推進改革開放；新發展格局不是封閉的國內循環，而是開放的「國內國際雙循環」。

中央已經認定：改革開放定性為決定當代中國命運的關鍵一招。中國將堅定不移深化改革開放，以應對國內外複雜困難環境。這正是習近平深圳講話作出的最重要宣示。

從經濟上看，香港對國家最重要的價值就是作為國際金融中心和自由港在對外開放中的特殊作用。習近平宣示國家將深化改革、擴大開放，這個信息值得香港重視。習近平之前在會見香港澳門各界慶祝國家改革開放40周年訪問團時就特別強調，在國家擴大對外開放的過程中，香港的地位和作用只會加強，不會減弱。如何在國家新一輪高水平開放中，把香港打造成「雙循環」的重要橋頭堡，這是香港需要把握的機遇。

大灣區是香港融入國家大局主要平台

從豐富「一國兩制」事業發展新實踐的層面，積極作為深入推進粵港澳大灣區建設，是習近平深圳講話的一個要點。其中，有3點內容值得留意：

（1）必須全面準確貫徹「一國兩制」基本方針。粵港澳大灣區建設是習近平親自謀劃、部署、推動的國家戰略，這既是新時代改革開放再出發的新舉措，也是「一國兩制」事業豐富發展的新實踐。全面準確貫徹「一國兩制」基本方針，自然也是中央對粵港澳大灣區建設的基本要求。

（2）推動經濟運行的規則銜接、機制對接。全面參與大灣區建設，是香港融入國家發展大局的主要平台。然而，大灣區內實行不同的社會制度，經濟、法律、社會管理體制機制差異極大，人員、貨物、資金和資訊的跨境流動受到限制。今後大灣區建設的一個工作重點，就是推動粵港澳三地經濟運行的規則銜接、機制對接，提升市場一體化水準，否則，不僅大灣區建設受到影響，香港融入國家發展大局也會受到阻礙。應該看到的是，從擴大開放的角度來看，規則銜接、機制對接，應該是偏重珠三角城市與香港銜接和對接，這對香港有利，也是建設高度開放大灣區的需要。

（3）做好香港青少年工作是大灣區建設的一項重要要求。中央一直非常關心香港青少年的健康成長，相當數量的青少年參與之前的「黑色暴亂」，更是引起中央的嚴重關注。習近平特別要求充分運用粵港澳重大合作平台，吸引更多港澳青少年來內地學習、就業、生活，促進粵港澳青少年廣泛交往、全面交流、深度交融，增強對祖國的向心力。可以預料，有關方面將出台更多支援措施，幫助更多香港青少年參與大灣區建設。

香港處於困境 特別需要中央支持

為銜接中央即將推出的挺港措施，林鄭特首在深圳慶祝大會前夕，宣布推遲公布施政報告，在香港社會引起廣泛討論。大家所看到的情况是，特區政府推出的多輪紓困措施，早已提前透支了施政報告的財政「彈藥」。持續靠財政儲備「派糖」解困的政策已經難以為繼。特區政府在這種情况下公布施政報告，很難避免陷於「乏善可陳」窘境。處於困境的香港特別需要中央施以援手。習近平深圳講話已經清楚傳達中央大力支持香港的信息。特區政府新一年的施政報告如果能夠與中央的挺港安排對接，帶動香港重振經濟，改善民生，擺脫困境再出發，相信是香港市民樂於見到的。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長