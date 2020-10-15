習近平南巡親民騷的無謂解讀（文：陳帆川） (09:00)

國家領導人每一次南巡皆政治意味濃厚，因為每一次都會被人拿來跟鄧小平南巡作比較，這次也不例外。習近平親臨深圳賀經濟特區成立40周年，中長期的意味是繼續支持改革開放，短期效果則是趁着歐美經濟圍堵下高調展示中國經濟實力，畢竟中國是全球唯一在疫情下仍錄得經濟增長的大國，而深圳人均GDP為全國之冠，雖然還是落後香港一大截，但足以被人拿來嚇唬香港人，以及藉香港施壓中國的西方國家。

而在正經八百地談經濟和大灣區之前，習近平在潮汕到處走，跟居民談的卻是地道文化，除了任由居民拍照歡呼，還罕有地拿起咪高峰，手舞足蹈地對着圍觀者演講，而且神態自若不像背書。這樣的親民騷，在香港也久久沒有出現過。

在習近平南巡前幾天，大陸熱傳一隻名叫Tuber的瀏覽器，可以毋須翻牆暢遊境外網站。雖然該軟件在新聞大肆報道後難逃下架命運，但令人聯想當局是否在測試拆牆鬆綁的可能。綜合上述各點，中國是否在西方壓力下調整路線，釋放近年難得一見的進一步開放的信號？

似擁抱開放又堅持內循環 令人摸不着頭腦

不過與此同時，習近平此行亦寄語企業「走好自主創新自力更生之路」，其中一句「自力更生」令人心生疑惑：中國是否要繼續靠內循環塘水滾塘魚？中國似乎一方面擁抱開放，一方面堅持內循環，令人摸不着頭腦。

無論各路專家如何分析，又如何為習主席自圓其說，在美國大選塵埃落定之前，對於祖國的經濟策略都沒人說得準。回想習近平2012年上任後，出巡的第一站即是深圳，當年同樣引起大量解讀，許多人寄望中國經濟甚至政治都有望實現變革。8年下來，當年準確預測了習近平治國理念的又有誰？

作者是新聞工作者、文化評論人