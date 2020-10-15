留任阻《特權法》查騷亂？反對派葉公好龍（文：梁美芬） (09:00)

去年香港發生非常嚴重的社會動盪，至今仍未完全平息，反對派五大訴求之一是要求政府成立獨立調查委員會，但原來他們要求的調查只是要公審警察，不是徹查真相。本人去年11月提出拆局方案，引用《立法會（權力及特權）條例》全面調查整場反修例騷亂的前因後果，包括是否有外部勢力干預，提供資金和物資來源，並且尋找導致騷亂的深層次矛盾，為社會復和提出建議，可惜因反對派瘋狂拉布，癱瘓議會運作，一直未能排上立法會討論。

反對派的留守派與杯葛派在爭辯是否延任時不斷提到本人的議案，令議案重新得到公眾關注。不少支持建制派的朋友對我說，非常樂見有建制派議員提出引用特權法全面調查反修例風波，焦點在於「全面」及「公正」。但反對派一見到我的動議中其中一項，即「是否有外部勢力干預，提供資金和物資來源」，馬上嚇得要死，並公開高調反對全面調查，擔心「612基金」的財政紀錄被公開，簡直是葉公好龍，原來最害怕調查的人是他們自己。

獨立調查不是用來針對政敵的工具

筆者曾提出過立法會成立有關雷曼債券的調查，實際上比特首成立的獨立調查委員會更有影響，絕不輕易提出。調查範圍必須全面徹查真相，而不是被用作針對警方的工具。現在立法會有機會全面調查事件，反對派卻全力反對，甚至以「阻止調查」做留任一年的藉口，令人啼笑皆非。獨立調查不是用來針對政敵的工具，反對派日後請不要再提「五大訴求，缺一不可」！

作者是經民聯副主席、立法會議員