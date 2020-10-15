陷在自己所挖的坑中（文：戴耀廷） (09:00)

專制政權知道不可能審核每一間學校的所有教學活動，但現在學校管理層及其他老師，也可能因一位老師的「違紀」行為受累，就是要利用每個人的自私心，由每間學校的管理層及同儕去直接把關，達到「潔淨」學校的政治目的。更進一步，專制政權是要迫使學校只能對掌權者歌功頌德，因那才是最安全。

最近有機會與一些前線老師討論這事件後的心情，有老師用4個字描述：「如履薄冰！」也有老師表示他們感到恐懼，並覺得很不服氣，因過去能做的，現在都不可以做了，感到相當迷惘。相信教育局已某程度上達到其政治目的。專制政權擁有公權力及大量資源，若一些官員背棄專業精神，用盡所有權力去打壓異見，那的確是能夠把抗爭及公義壓抑於一時的。

須在黑暗時代找尋求生之道

威權已正式把專制手段擺上枱面，更揚言要摧毁幾座大山，就是香港社會內仍有力制衡專制統治的力量，港人必須接受這現實。若我們仍希望有天能回到過去的美好日子，那是不切實際的。因此，我們必須對香港已死有覺悟。要能捱過這黑暗日子，我們才能有未來。

或許用一個大家熟悉的電影橋段來描述香港現今的情况，可能更清楚展示香港當前的處境。想像你在一個星期天下午，本悠閒地在家中看着電視和喝着凍飲，但電視信號突然停頓，世界好像立時完全靜了下來。手機也打不出去，電腦再不能上網。這時從遠處傳來一些人的慘叫，當你望向窗外時，見到一群人飛奔着逃走，後面有一大群喪屍正用非常奇怪的姿勢移動，急速地從後面追上去咬噬那些人。走避不及的被喪屍撲倒咬噬，跟着也變成了喪屍，爬起來加入了喪屍大軍，去追趕所有還未變成喪屍的人。

這時候你會想什麼？難道你還會想：「能回到原先的美好日子就好了！」不！你能想的，只是如何在喪屍時代生存下去！過去的日子已不復來，我們必須在這黑暗時代找尋求生之道。

深層價值最有效傳遞方法是實踐

即使進入了喪屍橫行的威權時代，也不是沒有應對之法的。首先，就是不送頭，不去主動觸碰紅線。既然在課堂港獨不可以講，那就不去提。正如你不會自己走到喪屍面前被牠咬一樣。但我們也不用怕，這政權是不可能換掉所有老師的，現在只是殺雞儆猴。只要我們不怕，仍堅持要說真話，運用更多創意，還是可以讓學生學到他們本應要學的。

教育最重要是鼓勵批判思考，課題只是切入點。極端點說，就算要學生去讀習主席發言稿，若教學活動設計得宜，學生也可以掌握到重點的。更何况香港現在仍有資訊自由，學生也不會單純依靠課堂的時間去學習，更重要是培養學生主動學習的能力，能夠不斷求問，掌握分析能力，和精準地把想法表達出來。

一些深層價值，如公平、平等、公義、自由、人權、民主等，最有效的傳遞方法，並不是在課堂講說這些概念，而是在課室內、學校的所有活動中，想方法實踐這些價值。那樣，學生就不會只留下一堆關於這些價值的筆記，而是能夠從過程及實踐中，讓這些價值在他們的生命中確實地培育出來。

創意並不必然是在自由的環境最活躍的，反是在重重掣肘下，才會逼出更大的創意來。專制政權為香港教育劃下的條條紅線間，總還會有空隙讓人去鑽的。港人出名的就是靈活多變，故現在正是讓我們發揮最大的創意，在箝制中的教育走出另一條學習之路來。

家長老師連結 共商抗衡洗腦教育

學校的持份者不止是老師和學生，還有家長。專制政權要打壓老師容易，但要壓制家長就難得多了。家長也有抱持不同觀點的，但擁抱相同信念的家長，可自行組合起來，人數不一定要多。只要能建立起相互間有信任的家長群組，並與學校內認同的老師連結起來，可以共同商討怎樣才可抗衡洗腦教育，及如何令學生掌握到更多資訊去獨立思考。大家更可一起去繪畫香港理想教育及學校的藍圖。

官員打着專業旗號背離專業 必自食其果

這樣，專制統治無論做什麼，都不可能把教育攻陷。現在這些官員所做的，只會不斷暴露專制政權的虛偽和醜陋，讓更多人看見他們已變質，成為了專制統治的打手。打着專業的旗號，卻是背離了專業，有一天他們必會自食其果的。只要愈多人能看見，改變的日子就會愈快來到。因此，如《聖經．詩篇》中一段經文所說，有人以為自己是在掘陷阱讓人跌進去，把坑挖得很深，但最後竟掉在自己所挖的陷阱裏。不過，我希望有一天當他們真的掉進坑中的時候，大家還是會願意把他們拉出來。

或許大家可以用另一種心態去面對香港當前的情况。可以想像現在的香港就是1989年的南非。那時，曼德拉已被囚約27年，沒有人能預知他能在下一年走出監獄。《聖經．傳道書》中又說：「撕裂有時，縫補有時……爭戰有時，和好有時……」香港在未來一年會有什麼轉變，現在也沒人能預知，無論怎樣，讓我們先為此做好準備。

作者是法治教育工作者