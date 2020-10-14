探討香港「被規劃」的內因（文：劉銳紹） (09:00)

撫今思昔，從40年前深圳改革開放，到香港回歸的「後過渡期」（即《中英聯合聲明》簽署後，直至回歸前），以至回歸初期的一段日子裏，不少有心人提出香港和內地如何做好經濟和民生合作的準備；實際效果將是：在「互借東風，進退有度」之下，鞏固「一國兩制」的基礎，也就是香港的價值和實力。可惜，兩地的掌權人從來甚少重視民間的意見，如今更是只側重權力來源的意見，導致今天的「兩制」愈來愈傾側，以及香港「被規劃」的現實。此刻，不妨探討一下「被規劃」的內因。

自己浪費機會 廣東另起爐灶

其一，香港自己丟失、浪費和放棄了很多機會。

由「後過渡期」開始，不少有心人已在不同階段向有關方面出謀獻策，到1995年，形成金融以外的10項具體建議，內容詳盡，其中一些還有可行性研究報告。他們認為，即使港英政府不配合，也可以及早計劃，待回歸後立即行動，把失去的時間搶回來。例如：

──把香港與深圳之間的河套區發展為高科技園，兩地各自發揮擅長之處：香港負責管理、融資、投資和吸引外資，深圳負責基建和生產力；科研則兩地合作。深圳還放開政策，讓內地的科技人才快速落戶，做好準備。可是，建議在港遇上阻滯，據聞有官員認為高科技是長遠的項目，不是香港專長。後來，有心人提出「以戰養戰」之策，例如把河套區先行開發為工業園，再向高科技發展，這樣至少可以解決部分就業問題。可惜，由於香港內部的種種原因，建議化為泡影，河套區至今仍在曬太陽。

──把馬灣發展為中藥港。一名陳姓商人（已故）向港府提交建議書、圖則和可行性報告，認為這可以發揮香港和內地的潛在優勢。這一回，據聞有關方面認為馬灣發展房地產更好，這就是今天的珀麗灣。

──興建珠江西岸通往香港的海上大橋，可以貨暢其流，不需繞過虎門大橋，並在東莞一帶阻塞，加強香港航運和物流中心的地位。這建議由胡應湘在1980年代提出、時任珠海市長梁廣大的支持下，仍然重重波折。港府官員的猶豫（包括後來策劃時的「單Y和雙Y」爭議，單Y指大橋不接駁深圳），以及商界的利益衝突，成了最大的阻力。即使今天港珠澳大橋通車，但已失去時效，甚至可能淪為「大白象工程」。

──在港珠澳大橋未能成事之前，興建接通香港和深圳西部的交通網絡。這項工程的規模和難度較小，較快落實，即可把香港與華南公路網連接起來，貨物來港更方便，同樣可以鞏固香港的航運中心地位。但這建議後來又在港方（港府和某些商界）的利益互撞下擱置，深圳也冷下來了。今天，雖然有了西部通道，但到2007年才開通，初期也成了「大白象」，還破壞了港深合作的關係。

──回歸後選擇口岸24小時通關。但港府官員遲疑，某些主要的地產商反對，因為這樣會影響香港北區的樓價。

10項建議中，其餘5項無一落實，失諸交臂，令人浩嘆。我的腦海中至今仍縈繞着一名港府高官親口對我說的話：「我們為什麼要益人（意指幹有益於別人的事）呀？」我說：「即使是益（別）人，但首先是益香港，還可以鞏固香港的長遠實力。」可惜，人微言輕，古今如一，如今想來，只有癡笑。

其二，廣東省和省內地方政府決定另起爐灶，而香港則變成龜兔賽跑中的大懶兔。港府官員視野短淺，策劃力弱，逐步陷入形勢比人強的困局，這也是香港「被規劃」的內因之一。

舉一個好笑的例子。雖然香港沒有什麼合作意向，但深圳正跟上海競爭高科技交易會的主辦權，於是借了香港的東風；趁着深港兩地的膠着狀態還未外露之際，向中央表示「繼續與香港研究高科技合作」。北京當時仍看重香港，終於把高交會的主辦權交給深圳。如今，深圳高交會不知舉行了多少屆，而高新科技已佔深圳GDP的大約四成。

內地政府了解大陸的官場文化，而港府高官則只懂「北望神州，以身相許」，連一點「擦邊球」的意識和膽量也沒有，只會令香港更「被規劃」。

港兩大作用沒有了 京毋須「忍氣吞聲」

其三，內地政府（從中央到地方）對「一國兩制」的盲點逐步顯露，港府高層（由特首到問責官員）愈來愈誠惶誠恐，六神無主，香港自然成為單方面「被規劃」但又未必規劃得好的犧牲品。

在北京眼中，對香港經濟鬆，政治緊，是歷來的主流意識。2003年「7．1大遊行」後，北京對香港的政治形勢更不放心。2004年喬曉陽來港講解的內容，反映北京要用他們的方法管治香港，包括突出「一國」、強調行政主導、必須是「愛國者」治港、政制改革要按北京的「循序漸進」……

到了近年，台灣早已公開表示不相信「一國兩制」，香港的示範是失敗的；內地經濟上升，依靠香港的程度減弱。香港回歸時的兩大作用都沒有了，北京更毋須「忍氣吞聲」，對香港的「規劃」就更粗疏了。強推《國安法》，藉「反外部勢力」之名打「內部分裂」，把香港推上國際鬥爭的平台，才出現「國際攬炒」的局面。香港無論在政治和經濟上，更變得愈來愈「被規劃」了。

這些都是視野狹隘的內因，只重一點，不及其餘，甚至自傷。敢問奈誰何？怎樣避禍殃？

作者是時事評論員