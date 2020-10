算算災難的經濟影響（文：阮穎嫻） (09:00)

新冠肺炎對世界各國的經濟打擊,都是災難級的。原來經濟學家對於災難對經濟的影響也作過研究,今天討論一下災難。

災難有幾罕見?

首先,災難是一些不常發生,但是一旦發生,就後果嚴重的事。首當其衝,當然是人命損失,此外還會對社會經濟文化等帶來深遠而重大的影響。災難可以是天災(如地震、海嘯、火山爆發、瘟疫等),也可以是人禍(如戰爭、金融危機等)。

那麼,災難有幾經常發生呢?有人統計過20世紀災難所發生的頻率。根據經濟學文獻,災難可定義為某國在一年或數年間人均實質生產總值(real GDP per capita)下跌15%或以上。按這定義,在經濟合作暨發展組織(OECD)的20個高收入國家,如果一個國家陷入災難算一次,那麼20世紀的100年裏,她們一共陷入過33次災難之中。光是一次世界大戰和二次世界大戰分別令8個和10個國家陷入災難,佔災難次數的超過一半。另外,1929至1933年的大蕭條(Great Depression)也使8個發達國家陷入災難。

雖然災難很罕見,但上述20個發達國家在20世紀的100年內,只有一個國家(瑞士)沒有經歷過災難。而發生災難的國家,人均生產總值跌幅,由高點到低點,平均達到30%。雖然,自1950年代直至現在,發達國家迎來相對風調雨順的日子,但災難卻一直在其他新興市場發生。例如1980年代南美洲發生金融危機,令阿根廷、秘魯、委內瑞拉等國家陷入災難。1997年亞洲金融風暴,也令印尼的人均生產值在短短兩年間收縮15%。

總計上述數據,在上世紀一個國家在一年進入災難狀態的概率約為1.7%,而一旦災難發生,平均人均生產值收縮約30%。

災難發生的頻率,不過100年出現兩次左右,而且在發達國家生活的人,尤其是嬰兒潮一代人大部分一輩子未經歷過災難,它似乎很遙遠,但來臨時打擊可以非常大。

西班牙流感的經濟影響

讀到這裏,心水清的讀者會問,既然新冠肺炎的經濟影響這麼大,那麼100年前大流行的西班牙流感的經濟影響也是不是同樣嚴重呢?

西班牙流感在1918年出現大流行,在全球奪去約4000萬人性命。它的第一波在1918年春天出現,但相對溫和。最致命的是第二波,在同年秋冬出現,它之所以致命,除了病毒本身殺傷力大,還有兩個重要原因。第一,它在沒有長期病患的年輕人之間的死亡率特別高。第二,1918年正值一戰的最後一年,很多士兵聚集在擠迫的行伍中作戰,而且軍隊經常轉移,增加病毒傳播風險。

要回答1918年西班牙流感對經濟有多大影響這個問題不容易。第一,當時的經濟數據的質量不好,加上各國受戰亂和疫症的雙重打擊,統計更難進行。但是,翻查當時的報章,仍然會得到當時商店銷情大跌的概况,與新冠肺炎時的情况類似。第二,受到戰爭的影響,各國政府普遍動員私人企業為國家效命,所以很多工廠造船廠等仍然運作,社區隔離並不如現在嚴謹。第三,怎樣區分哪些是戰爭的因素,哪些是疫情的因素,並非易事。

長話短說,有研究分析42個當時有可靠經濟數據的國家,發現西班牙流感在1918至1921年間使這些國家的平均人均生產值下降6%,消費下降8%。由於西班牙流感在不同國家之間的死亡率差異較大,有些國家的人均生產值下降幅度會比上述的多。

順帶一提,同一研究發現一戰使人均生產值下降8%,比瘟疫的影響更為嚴重。相比之下,「天災」還是沒有兩次大戰和大蕭條這幾次「人禍」差。

執筆之時,香港的確診人數又再上升,似乎出現了第四波爆發的先兆。雖然今日肆虐的冠狀病毒,與100年前的西班牙流感是不一樣的東西,但有病毒在秋冬天氣轉冷時出現大爆發的前車之鑑,希望大家在漫長的抗疫生活中,保持警惕,注意衛生。共勉之。

作者是港大經管學院講師