算算災難的經濟影響（文：阮穎嫻） (09:00)

新冠肺炎對世界各國的經濟打擊，都是災難級的。原來經濟學家對於災難對經濟的影響也作過研究，今天討論一下災難。

災難有幾罕見？

首先，災難是一些不常發生，但是一旦發生，就後果嚴重的事。首當其衝，當然是人命損失，此外還會對社會經濟文化等帶來深遠而重大的影響。災難可以是天災（如地震、海嘯、火山爆發、瘟疫等），也可以是人禍（如戰爭、金融危機等）。

那麼，災難有幾經常發生呢？有人統計過20世紀災難所發生的頻率。根據經濟學文獻，災難可定義為某國在一年或數年間人均實質生產總值（real GDP per capita）下跌15%或以上。按這定義，在經濟合作暨發展組織（OECD）的20個高收入國家，如果一個國家陷入災難算一次，那麼20世紀的100年裏，她們一共陷入過33次災難之中。光是一次世界大戰和二次世界大戰分別令8個和10個國家陷入災難，佔災難次數的超過一半。另外，1929至1933年的大蕭條（Great Depression）也使8個發達國家陷入災難。

雖然災難很罕見，但上述20個發達國家在20世紀的100年內，只有一個國家（瑞士）沒有經歷過災難。而發生災難的國家，人均生產總值跌幅，由高點到低點，平均達到30%。雖然，自1950年代直至現在，發達國家迎來相對風調雨順的日子，但災難卻一直在其他新興市場發生。例如1980年代南美洲發生金融危機，令阿根廷、秘魯、委內瑞拉等國家陷入災難。1997年亞洲金融風暴，也令印尼的人均生產值在短短兩年間收縮15%。

總計上述數據，在上世紀一個國家在一年進入災難狀態的概率約為1.7%，而一旦災難發生，平均人均生產值收縮約30%。

災難發生的頻率，不過100年出現兩次左右，而且在發達國家生活的人，尤其是嬰兒潮一代人大部分一輩子未經歷過災難，它似乎很遙遠，但來臨時打擊可以非常大。

西班牙流感的經濟影響

讀到這裏，心水清的讀者會問，既然新冠肺炎的經濟影響這麼大，那麼100年前大流行的西班牙流感的經濟影響也是不是同樣嚴重呢？

西班牙流感在1918年出現大流行，在全球奪去約4000萬人性命。它的第一波在1918年春天出現，但相對溫和。最致命的是第二波，在同年秋冬出現，它之所以致命，除了病毒本身殺傷力大，還有兩個重要原因。第一，它在沒有長期病患的年輕人之間的死亡率特別高。第二，1918年正值一戰的最後一年，很多士兵聚集在擠迫的行伍中作戰，而且軍隊經常轉移，增加病毒傳播風險。

要回答1918年西班牙流感對經濟有多大影響這個問題不容易。第一，當時的經濟數據的質量不好，加上各國受戰亂和疫症的雙重打擊，統計更難進行。但是，翻查當時的報章，仍然會得到當時商店銷情大跌的概况，與新冠肺炎時的情况類似。第二，受到戰爭的影響，各國政府普遍動員私人企業為國家效命，所以很多工廠造船廠等仍然運作，社區隔離並不如現在嚴謹。第三，怎樣區分哪些是戰爭的因素，哪些是疫情的因素，並非易事。

長話短說，有研究分析42個當時有可靠經濟數據的國家，發現西班牙流感在1918至1921年間使這些國家的平均人均生產值下降6%，消費下降8%。由於西班牙流感在不同國家之間的死亡率差異較大，有些國家的人均生產值下降幅度會比上述的多。

順帶一提，同一研究發現一戰使人均生產值下降8%，比瘟疫的影響更為嚴重。相比之下，「天災」還是沒有兩次大戰和大蕭條這幾次「人禍」差。

執筆之時，香港的確診人數又再上升，似乎出現了第四波爆發的先兆。雖然今日肆虐的冠狀病毒，與100年前的西班牙流感是不一樣的東西，但有病毒在秋冬天氣轉冷時出現大爆發的前車之鑑，希望大家在漫長的抗疫生活中，保持警惕，注意衛生。共勉之。

參考資料：

． Robert J. Barro（2006） Rare disasters and asset markets in the twentieth century. The Quarter Journal of Economics. 121（3）: 823-866.

． Robert J. Barro, José F. Ursúa and Joanna Weng（2020） "The coronavirus and the great influenza pandemic: Lessons from the "Spanish flu" for the coronavirus's potential effects on mortality and economic activity" NBER Working paper 26866.

作者是港大經管學院講師