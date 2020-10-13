教師釘牌：否定通識、要求洗腦（文：劉進圖） (09:00)

事件的核心爭議有兩個，其一是在小五程度的生活教育科探討言論自由課題時，是否可以用香港民族黨被取締一事作例子，說明有一些政治言行如組黨宣傳推動港獨，是法律禁止的，是不可行的；其二是可否不向學生灌輸老師自己的立場，而是提供客觀及包括正反觀點的信息，引導學生獨立思考，使其自行達至港獨不可行的結論。

教育局認為沒需要，只需要告訴小五學生港獨不可行，不論在歷史、制度、政制、實際上都不可行，不應該花時間介紹民族黨，不應該研究為何有人提倡港獨，不應該問學生是否贊成，任何年級都毋須討論港獨。

教協代表被釘牌教師披露的資料顯示，所謂85分鐘宣揚港獨的教案設計，其實有20多分鐘是播放香港電台的《鏗鏘集》節目，內容既包括民族黨陳浩天的發言，也包括官員和議員對他的批評，而課堂討論和工作紙上的問題，也都是客觀中性的問題，沒有向學生灌輸既定立場，而是提供包括正反觀點的資訊，例如特首林鄭月娥與行會成員湯家驊批評民族黨的觀點，而宣小學生經過相關課堂討論後，自行達至港獨不可行的結論，教育局派員去學校了解多名學生取態，也確認學生知道課堂討論的是言論自由題目，並且認為港獨不可行。如果這些資料全屬事實，當局怎可能得出教師專業失當的結論？

教局立場顛覆通識教育最根本規範

自從當年特區政府推動教育改革、引入通識教育，不論是高小、初中或高中，在教授與時事有關的課題時，教育局要求老師持守專業立場，不論自己對課題有什麼看法，務要提供客觀的、包括正反觀點的資訊，讓學生吸收資訊後作思考、比較和判斷，老師的角色是引導學生作多角度的思考，經慎思明辨後成為一個良好的世界公民、中國公民、香港公民，而不是灌輸單向、片面的政治觀點，強迫學生接受。這個通識教育方法，經過約20年的實踐，已經深入民心，成為教育界的專業規範。

如今，宣小的老師按着這個通識教育方法，藉一則富爭議的政治新聞，使學生明白言論自由有其法律界限，並且經討論後明白到港獨其實並不可行，但教育局卻認為老師罪犯天條，根本不應該提供正反兩面的信息，應該一面倒只提否定港獨的信息，根本不應該與學生討論，應該單向灌輸港獨絕不可行的結論，老師沒有這樣做，就是專業失德，就要釘牌，就終身不得教學——這個立場顛覆了20年來通識教育最根本的規範，等於宣布在涉及港獨或其他國安議題上，教育局要求學校做的其實就是單向片面的洗腦教育。

作者是資深傳媒人