遲來的忽然高調（文：黃均瑜） (09:00)

小學教師7月求助 教協做了些什麼？

據教協副會長、立法會議員葉建源親述，涉事教師早在7月已向教協求助，教協一直有跟進個案。如果葉建源所言屬實，而該教師又真的是含冤受屈，那麼，教協作為教師工會，理應保障會員，為何一直不為求助者爭取權益，包括爭取「專業客觀第三方參與審裁」？究竟教協所謂的參與和跟進，實際上做了些什麼？

據悉，教育局是在9月22日通知涉事教師取消其註冊的。而該教師更是於9月初便知悉將會被除牌，教協既然一直提供協助，無理由不知情，但仍對除牌一事三緘其口，等至教育局於10月5日公開事件，才突然高調，聲言協助，又搞眾籌，又網上集氣。可見教協等待的，正是這樣的一個時機。

張銳輝又在文中指該位老師「不過是製作了一張工作紙」。然而，根據教育局披露的資料，事情並非「一張工作紙」，而是牽涉整套校本課程。被除牌的教師是課程編寫者，是「製獨」者。為何張銳輝只選擇相信《大公報》披露的工作紙，而對教育局披露的資料置若罔聞，不是逐一駁斥？其實當局只要公開整套課程便會一清二楚，真的希望會有上訴甚至法庭聆訊，便會知道究竟是「對該老師的專業謀殺」，還是該老師對教育專業的謀殺。

話說回來，教協作為全港最大的教師工會，坐擁約10萬會員，且由7月起一直協助求助老師，卻未能在過程中為會員爭取丁點保障，令求助者含冤受屈，實在令人驚訝。究竟教協是沒有能力保障會員，還是沒有出力保障會員？是「行政官僚……把老師作為震懾維穩的祭品」，還是有團體進行政治操作，把求助老師推向最前線，以換取攻擊政府的籌碼？

作者是教聯會會長