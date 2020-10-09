宣道小學事件不是終結而是開始（文：曾志豪） (09:00)

建制紅媒已經叫囂要追究另外的教師，包括有傳涉及鴉片戰爭教材的老師，也可能遭受「吊銷」資格極刑。

過去出過題目被點了名的老師人人自危、朝不保夕，其他後來者，編撰教材或教授課程時，又豈會不噤若寒蟬？

可以預計，某些建制派鼓吹的「取消通識科」，會在不知不覺中間接形成。意思是，即使通識科的軀體仍然殘存，但老師都會有默契地避談社會時事，六四、社運、選舉、政改、人權等議題，都成禁區，不再和學生思考互動，豈不正中下懷，滿足了建制派「取消通識—弱化批判思考—減低反政府壓力」的願望？

林鄭月娥和梁振英的「鬥氣」也把香港教育成為磨心戰場。梁振英批評教育局「為官避事平生恥」，林鄭就回應一句「今屆政府會迎難而上」，路線持續向左鬥爭，這當中固然可能涉及更高級的「特首權鬥」，但鬥爭化為具體行動，便是對教育界的手段愈來愈嚴苛。在位的必然緊盯教師開刀，旁觀的也會指點江山、愈來愈左，務求令對手不能接招。你看梁振英在宣道小學老師被處以極刑後，仍未收手，反而要求教育局要公布涉事老師的身分，這便是要教育局難堪，但同時也令老師壓力加大。

還允許學生有獨立思想嗎？

我們應該關注的是，教育局口口聲聲依照機制辦事，但如何能解釋，為何涉事學校，由校長、副校長、校董都已經立案討論調查也不認為工作紙有問題，而教育局卻一口咬定？甚至連學生、家長都不認為工作紙有推銷港獨，教育局如何以自己一面之辭便定罪？

教育局能否交代，為何不信納學校內部的調查？教育局的罪證，又如何見得比學校的調查更有說服力？如果小五學生不適合理解、討論「港獨」議題，那麼為什麼小學甚至幼稚園，又有這麼多《基本法》教育？這種教材難道不會太深奧嗎？究竟是誰決定香港學生的思想？還允許學生有獨立的思想嗎？

作者是傳媒工作者