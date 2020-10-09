通識科修訂針對的是年輕人價值觀（文：周永新） (09:00)

筆者發覺，近年社會上的爭議話題，評論者總是立場先行，各說自話，事件難有愈辯愈明的空間。筆者以下要討論的，也正是這樣爭議性話題——通識科課程的修訂。

通識科是在董建華出任特首時引入的：當初幾位鼓吹通識科的人士，都對教育工作有極深的認識和抱負；建議提出後，即得到教育界和不同政黨的支持，認為通識科不但可以增加同學對社會、國家和世界的認識，且可加強他們批判性的思考能力。2009年，通識科成為中學生的必修科目，正如中、英、數一樣，是中學會考時必須考核的科目。

董建華承認對通識科「睇漏了眼」

通識科開始被人質疑，大概是2012年「反國教科運動」以後的事：當時，一些建制派人士提出的批評是：為什麼學生對國民教育有這麼大的抗拒？為什麼老師沒有好好引導學生認識自己的國家？學校課程是否出現了問題，以致學生對政府有這樣敵對的態度？審視現行中學課程後，他們發覺通識科與國民教育最有關係，結論是：通識科「教壞」學生。到2014年的「佔領行動」，當大批中學生經常留守金鐘佔領區時，批評通識科的人士更相信，是老師透過通識科和相關活動鼓動學生反抗政府，並且在價值觀念上，引導學生相信，自己所做的是公義的事。到了這個時候，通識科成為眾矢之的，連最初支持通識科的前任特首董建華，早前也承認自己當時是「睇漏了眼」！

上月下旬，由陳黃麗娟擔任主席的學校課程檢討專責小組完成檢討後提交報告，雖然報告內容涵蓋中、英、數等主要科目，但最為社會關注的，還是有關通識科的建議（見《明報》2020年9月23日〈通識書倡強制送審 新近事不宜討論〉）。專責小組的建議包括：（1）通識科仍應「必修必考」；（2）通識科教科書應納入現行課程送審機制；（3）縮減、檢視課程內容，不宜討論新近發生的事件。專責小組提交報告後，一般情况，教育局三四年後才會作出修訂，但這次有關通識科的修訂，筆者相信，政府很快便會作出決定。

今次通識科課程修訂引起的爭議，筆者有以下觀察：

課程修訂建議不切實際、不可行

第一，今次通識科課程的修訂，政治意味明顯大於一切。首先，為什麼通識科的教科書要強制送審？為什麼新近發生的事件不宜討論？其實，通識科優勝之處，是老師可靈活運用教材，並且在特定教科書外，還可加入其他資料作為補充，包括專家和學者對事件的評論，這樣可豐富學生的思考。現在批評通識科的，總覺得老師引用的資料和評論，不但負面的佔多數，對一些概念的解釋，例如「三權分立」、「以法達義」，老師也多有自己的立場，而且十分偏頗，簡單來說，就是「政治不正確」。不過，就算以後教科書必須送審，把「不正確」的部分刪除或修訂，難道老師不可在課堂上引用其他資料作補充？難道老師講解時連提出別種觀點都不可以？若然老師只能依書直說，不可加添、不可減少，如何引起學生的興趣？

至於不可討論新近發生的事件，「新近」怎樣定義？筆者中學讀書時，中國歷史到清末為止，連辛亥革命也不包括在課程內，想必因為民國一切事皆未有定論。現在所說的「新近」，難道香港回歸以後的事都不可討論？歷史長河中，香港特區的23年實在算不了什麼，但這樣做，通識科豈不成為另類「歷史」科目？此外，通識科與其他科目不同之處，是學生可以就親身見過的事參與討論，例如國民教育應否獨立成科，是否也被視為「新近」發生的事件而不宜學生討論？如果真的這樣，學生只會覺得政府有不可告人的秘密，愈是不宜討論的新近發生的事件，學生會愈發有興趣知道，他們可以透過通識科以外渠道尋求「真相」。

損害學校、老師、同學之間的信任

第二，通識科課程的修訂，或會在校內造成不信任文化。中學課程的修訂原本是平常事，隔一段時間便做一次，但今次專責工作小組提交的報告，特別是關於通識科部分，相信過往批評通識科的人士不會「收貨」：在他們眼中，建議就算得到落實，仍不能防止老師向學生傳遞錯誤的政治立場和價值觀，所以在他們看來，適當的做法是學生不用「必修必考」，課程也改成類似以前的「公共事務科」（Public Affairs），教導學生對現有體制有點認識就是了。但這樣做，通識科是否還有存在意義？

其實筆者最擔心的，是通識科無論如何修訂，總不能避免損害校內一向以來的信任文化。通識科就算仍然「必修必考」，學校行政人員應否監察老師在課堂內的講授內容？除教科書送審外，老師所預備的補充教材和資料又應否得到學校的同意方可使用？學生在課堂上如果聽到老師講些他們認為「煽動」的話，他們應否向學校舉報？筆者從事教學多年，深感學校、老師、同學之間的信任至為重要：這是教書專業的精髓，也是學校文化最值得珍惜的地方。

課程修訂是要改變年輕人的價值觀念

第三，通識科課程的修訂，看來最終目的還是要改變年輕人的價值觀。為什麼要修訂通識科的課程內容？修訂如果只限於糾正一些對現行制度和相關概念的錯誤理解，這樣是否就可滿足批評者的指摘？筆者聽到批評的聲音是：今天香港年輕人，動不動抬出民主、自由、人權、法治的旗幟：不是說政府的施政不公平，就是說官員的做法不公義，年輕人所以有這種行為，唯一解釋是他們被「洗腦」了！而向他們「洗腦」的，最大嫌疑是他們的通識科老師，因為透過通識科，老師可在有意無意間向學生灌輸自己的政治立場和主張，就算沒有鼓吹學生做違法的事情，老師對公義的執著，仍會令學生覺得，他們必須站在公義的一邊，並且義無反顧地堅守自己的理想。筆者認為，通識科課程的修訂，相信只是改變年輕人價值觀念的開始，最終目標是令他們不再迷信「蠱惑人心」的道理和主張。

文章開始時說了，筆者的責任是把事實記錄下來。通識科的爭議並不是教學的問題，是一場思想和價值觀念的鬥爭，目的是爭取年輕人重回「正軌」，就算他們無法即時擺脫綑綁他們的「普世價值」思維，也應規範他們的行為在「一國兩制」和《基本法》的框架之內。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授