新聞教父 演繹新聞道德（文：楊志剛） (09:00)

代代尊稱「新聞教父」只此一位：黃應士

今天香港新聞界不但報道新聞，而且新聞界本身亦身陷政治漩渦，成為被追蹤報道的對象。如此景况，重新領會新聞教父的教導，實屬有益。

就像電影裏馬龍白蘭度主演的角色一樣，教父不怒而威，其立下的天條無人敢犯。但和電影裏的教父不一樣，新聞教父的威信，來自其道德力量，並不是單單憑着專業知識和經驗可得。新聞是專業，但最頂尖的專業知識，最高只會贏得「專家學者」或「新聞界權威」等被濫用了的稱號。如果隨便形容某人為「新聞教父」，聽者定必忍不住大笑出來。稱黃應士為「新聞教父」，則聽者只能由衷致敬。這是新聞教父道德力量產生的威信。

堅持無證不信 累積專業權威

新聞教父主掌無綫新聞時笑目含威、一言立信。能達此境界，是因為他堅持無證不信。這說來容易，卻要頂着天大壓力在信息不齊的情况下作出判斷，並獨自承擔後果。1989年北京天安門六四軍隊清場後一天，傳出「李鵬中槍」消息。香港各主流傳媒，包括港台、商台、亞視和主流報章都以頭條形式報道，《明報》1989年6月6日的頭版便引述「本報北京專訊」，以「李鵬中槍」為標題作頭條報道。新聞教父本着無證不信，不報。行內人都知道：如此驚天大新聞居然「獨無」，要面對何等壓力。「I am so proud of it, really」，他事後說。專業權威，就是這樣不斷在關鍵時刻的表現累積而成。

教父的道德力量又如何累積？1980年代在亞視新聞工作的馮德雄在「亞視密碼」回憶：1987年11月23日亞視發生4級大火，包括新聞部均嚴重損毁，只餘新聞直播的設備仍可運作。他記述：「無綫新聞的黃應士先生，作了一個讓人十分尊敬的決定：在無綫新聞部撥出地方和設備供亞視使用，並盡力在其他方面提供協助。」須知當時兩家電視台的新聞是鬥得你死我活的。大火救熄後兩個多小時，快到新聞出街時間。在無綫新聞部臨時工作的亞視員工，在最後關頭緊急完成任務，把稿件和剪輯好的新聞片段飛奔送到亞視新聞直播室，讓只有一支外景燈照着的主播伍國任從容報道：「各位觀眾，我哋繼續準時為大家報道午間新聞。」馮德雄憶述：「聽到這淡淡的、不亢不卑的一句，特別是『準時』兩個字，相信眼中含着淚水的亞視中人，應該不止我一個。」

將真實完整的報道出來 莫不是最高正義？

這是人性道德，人文情懷。道德是「對與錯」、「應不應該」的學問。其複雜之處，是涉及價值判斷。香港大學協理副校長徐詠璇多年前曾對新聞教父說：我很敬重記者，他們很有正義感。她憶述教父回答：「做記者不要過多的自我正義感，他們的職責是報道真實！」如果他人如此回答，我會反駁：正義感從來只嫌不足，豈會「過多」？普通人都愈多正義感愈好，何况記者？但這句話既然來自新聞教父，我會反思：將真實完整的報道出來，毋須正義的添加，莫不是最高的正義？正義感如能量化，新聞工作者履行職責時，應輸出多少正義感？五成夠不夠？

人文情懷感染數代傳媒大老大姐

教父未加入無綫新聞之前，任教於尚未升格為大學的浸會學院傳理系，由講師升到系主任。50年後的今天，仍有他的舊學生每周到他家裏煮飯仔和他歡度周末。這是學生對恩師的敬愛，更是反映阿sir黃應士當年如何關愛他的學生。

1970年代初期的香港，是胼手胝足的年代，清貧學生午餐能吃到兩個豬仔包已是滿心香甜。阿sir當時月薪2000元，他每周拿500元帶不同組別同學到尖沙嘴吃飯。「每周一飯」用盡老師的薪水，耗不盡老師滿腔關愛，學生豈敢忘懷？學生喜打籃球，可是沒球衣沒隊形。於是阿sir出資，為學生訂製醒目的隊衣，每次比賽親臨球場做啦啦隊。念新聞要各類採訪設備、黑房、相紙、顯影液等，學院缺資，阿sir又自掏腰包，讓學生有一切所需設備。他說服傳媒老闆，引入實習記者並有糧出、安排學生在校園辦報，學生未畢業，他便四出張羅，為學生找工作。他的人文情懷，深深感染了香港數代獨當一面的傳媒大老大姐。

1970年代在浸會學院的青葱校園年輕倜儻的Ray（黃應士的洋名），邂逅了青年才女沈慧珍。她在美國National Merit Scholarship Program中脫穎而出，在逾160多萬優秀學生中，她取得只頒發給千分之一最尖子的獎學金，入讀頂尖的博雅書院Claremont Colleges，以完美的4.0滿分成績畢業，然後前往哥倫比亞大學深造，只用3年便拿了兩科不同的碩士學位。1970年，她一回港便獲聘在浸會書院任教，並身兼兩職，教學之餘亦出任系主任助理。1979年，才女與Ray結婚，成為黃沈慧珍夫人。兩口子過着神仙眷侶的生活。

去年，黃夫人逝世。黃應士先生悲痛之餘，以對妻子的綿綿愛思，捐資浸會大學成立黃沈慧珍紀念基金，其用途之一是設立全港首個「傳媒倫理操守教授席」。在香港新聞界處於風高浪急之時、新聞工作者對「履行職責時要輸出多少正義感」等基本問題感到迷茫之時，設立冠名教席，覓天下新聞道德之權威，啟迪香港傳媒之倫理，是功在千秋的心靈偉業。

作者是教育工作者