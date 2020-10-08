首席法官聲明表達什麼意思？（文：宋小莊） (09:00)

「甩鍋文字」佔了四分之一

特首辦和律政司對首席法官表態式的聲明，卻表示歡迎。不知他們看了這篇聲明沒有，可能沒有看，可能來不及看。這篇31段聲明，對保釋不滿、對量刑不滿、對脫罪不滿、對法官不滿的處理辦法，用了9段的篇幅（第9、14、15、18、19、20、21、22、27段）來「甩鍋」，就是控方（律政司）為什麼不好好利用香港現行法律的規定，提出質疑、提出上訴、請求覆核等等？這樣的甩鍋文字，佔了該聲明的四分之一，不妨說，這是甩鍋的聲明，但被甩鍋的控方，卻高調表示撐聲明，實在有點難以明白。律政司可能陷入兩難之境，照該聲明的意思上訴，將大大增加訴訟成本；不上訴，則被該聲明甩鍋，被人們埋怨。人們理想地期望，律政司和法官們能不能把案子作的堅實些，一審就定讞了呢？

上訴能解決問題嗎？

但即使上訴，能夠解決問題嗎？上訴也未必可以解決問題。例如「陳宥羲案」，被告人在網上發帖威脅說要炸毁中聯辦，下級法庭和高院上訴庭均判有罪，但到了終審庭卻以「網上不是公眾地方」，「有違公德罪」不適用於互聯網，而改判無罪。這是什麼邏輯？難道農耕時代的「恐嚇罪」有罪，到工業時代還有罪，到資訊時代就沒有罪了嗎？

又如「雙學三子（黃之鋒、羅冠聰、周永康）案」，在裁判法院判「非法集結罪」成立，但只得到社會服務令的懲罰，律政司上訴，上訴庭改判有期徒刑6至8個月，並給出了量刑標準。但到了終審庭卻認為這不是量刑標準，而是量刑指引，是未來式，上訴庭的中英文判辭都是現在時態，這是不難看出來的，但終審庭就看出來是未來時態，認為下一個個案才能適用，上訴庭吃了一個啞巴虧。

早前，有12名被保釋者出逃，但被廣東海警捕獲。如不保釋，在香港結案，懲罰是相對確定的。但保釋出逃風險遠比不保釋大，香港《國安法》第37條已有屬人管轄，第38條已有保護性管轄，可能啟動了《中華人民共和國刑法》任何保護性管轄的效力。人們會問，香港特區都有這種效力，難道內地沒有嗎？兩地又沒有移交協議，一廂情願單方面移交也不是辦法，如果這樣，他們不排除可能在內地接受起訴和審判。此幸乎？不幸乎？

無罪推定和保釋假定是兩回事

該聲明認為保釋是一種無罪推定，「一般假定為所有人均可獲准保釋」，聲明還說《刑事訴訟程序條例》第9D條，進一步加強了被告人應獲保釋的假定。這恐怕是一種誤區。在刑法理論上，無罪推定和保釋假定是兩回事，前者是證明定罪的前提，後者是減少誤判帶來的損害，不能混為一談。但兩者在聲明中卻被混淆了。

《刑事訴訟程序條例》第9G（1）條規定，「法庭如覺得有實質理由相信」，被控人「不按照法庭的指定歸押」、「在保釋期間犯罪」或「干擾證人或破壞或妨礙司法公正」，則「無須准予被控人保釋」。該聲明還說明香港國安法第42條有保釋的限制，就是「對犯罪嫌疑人、被告人，除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為的，不得准予保釋」。兩者的意思是相似的。該聲明本來可以提醒法官們對保釋要多加注意，慎重批准保釋，或加大保釋金的金額，起引領司法系統的正面作用，可惜聲明卻沒有藉此機會回應社會的關切。

量刑委員會並不干涉司法獨立

近來香港社會有人提出設置量刑委員會，該聲明卻認為這將妨礙司法獨立，這恐怕也是聲明的一個盲點。普通法國家和地區的刑法只給最高刑，如某罪名處10年有期徒刑，但沒有給出一個量刑幅度，如5至10年。這樣就會給法官太大的裁量權。其實，量刑委員會的作用就是給法官一個量刑的幅度，供法官考慮。這並不干涉司法獨立。美國和英國都有量刑委員會的設置，美國的量刑委員會是美國司法系統的一個獨立機構。英國的量刑委員會是司法部下設的、獨立的、非部門的公共機構。在美英兩國，沒有人把幫助法庭量刑的制度和機制說成是破壞司法獨立。如果設量刑委員會就是妨礙司法獨立，則美英都沒有司法獨立。該聲明的這種邏輯是普通法的兩個大國所不能接受的。

最後要說一點政治化問題，用聲明第6段的話說：「法院的職能並不包括裁斷（例如）政治爭論、倡議任何政治觀點、或根據任何主流媒體或公眾意見審理案件。法院和法官既沒有此方面的權力，也不應嘗試如此行事。」這恐怕是捕風捉影。到底香港有沒有把政治爭論拿給法庭裁決，有沒有將政治觀點作為審理原則的倡議，是否要根據任何主流媒體或公眾意見審理案件，聲明沒有舉例，連一個都沒有，筆者孤陋寡聞，也未曾聽聞。裁判官或法官是有國籍的，是不可能沒有政治傾向的。這倒不是社會觀點、公眾意見所能左右的。

說了大半天，首席法官的聲明要表達什麼意思呢？有人說是說教，有人說是表達不滿，有人說是甩鍋，有人說是反對改革。但首席法官強調法官行使司法權時，務必以法律為依據，這永遠是對的。

作者是全國港澳研究會理事、深圳大學港澳基本法研究中心教授