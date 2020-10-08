肺炎下的選舉政治（文：王慧麟） (09:00)

特朗普連任路 難在沒法做好經濟及抗疫

當地媒體反應兩極。撐侵媒體的焦點是，侵侵的抗疫經歷反映美帝醫療及科技實力強大，侵侵個人身體狀况比拜登更好更適合擔任總統，而侵侵康復後，選舉主軸應回到經濟表現等等。至於當地正常的媒體就會說，有些因肺炎喪生的病人的家屬質疑，點解侵侵可以有特效藥及全天候服侍，而一般肺炎病人卻得不到適切的照顧；而且，肺炎在白宮大爆發，上至侵侵下至辦公室人員齊齊中招，有專家已經批評，白宮內部的抗疫政策是否出了重大問題等等。

侵侵連任道路之難，在於他一直沒有辦法做好兩方面工夫。其一，就是他在經濟上的建樹。他用關稅作武器，用盡手法「挾」大公司把海外工作回流當地，成效不太理想，或至少在數字上，沒有顯著而突出的成就。其二，抗疫工作，不似預期。抗疫的手法，聯邦政府及各州的操作，完全不同調。美帝是聯邦制國家，不同州份的抗疫，各有分別，而美帝的個人主義及自由思想，已是DNA的一部分，州政府以至聯邦政府以抗疫為由而限制個人自由，實在好難說服一般民眾。是的，如果大家看看美帝媒體，不少醫療專家都批評州政府太早放寬抗疫措施，但是，有不少支持個人自由的團體卻認為，這些專家危言聳聽，最近更有聲音質疑，早前曾經在白宮日日曝光的公衛專家福奇（Anthony Fauci），其過往的研究工作，以至這些研究工作背後的資金，是不是有外國出錢支持？是不是因為這些外國資助，令福奇誇大疫情，以至令政府作出錯誤的決定？

面對疫情，侵侵及其團隊，最終決定要經濟優先，不願意大規模封關，原因是，疫情下的最大受害者，不是可以在家工作（WFH）的中產，而是基層人士以及部分工商界。一方面，侵侵推出財政支援措施去救經濟保工作，但另一方面就盡力推動在11月3日投票日之前，搞定疫苗，人人可打，成為抗疫急先鋒。

重新部署 需觀察「反中」措施會否更盡

不過，這次侵侵個人「中招」，以上的操作就要重新部署。大家需要密切注視兩個方向：

其一，本文出街之時，正是副總統彭斯與民主黨對手賀錦麗電視辯論之時（香港時間10月8日上午），一般說法，彭斯是政治老手，其辯論力比侵侵好。這是侵侵中招後，團隊面對的首場硬仗。他表現的好壞，起了決定性作用。

其二，侵侵如何借用個人中招的經驗及過程，好好地利用肺炎，變成選舉的主軸，是未來3周的焦點。自年初開始，侵侵一直以「中國病毒」等語言以貶損北京，藉此挑動反中情緒及取悅選民。如果這一次侵侵病情好轉以至康復，他會否藉個人打贏疫情的經驗及心得，進一步推出「反中」措施，以合乎其打贏「中國病毒」的硬漢形象呢？別忘記，在侵侵病情吃緊期間，國務卿蓬佩奧（肥蓬）的亞洲多國之行雖然部分取消，但仍堅持前往東京，舉行「美、日、印、澳」（QUAD）的會議，加大四國聯盟下的印太戰略合作，並且相信此會議會常態化。肥蓬在過去半年，已成功使英帝及歐盟主要國家不再傾中，而在亞洲方面，其印太戰略亦已進入收成期。肥蓬在外交上的「成就」，會否令侵侵在未來數個星期，在「反中」措施方面更肆無忌憚，可以去得更盡呢？這裏需要密切觀察。

侵侵的個人抗疫經歷及康復過程，才剛剛開始，但其選舉反擊戰，相信已經如箭在弦，待彭斯賀錦麗辯論完結後，就會萬箭齊發。

作者是時事評論員