對症下藥 協助基層工友走出困境（文：曾迦慧） (09:00)

「保就業」計劃「不保僱員」

保就業計劃第二期早前完成申請，政府希望透過「保就業」計劃，協助僱主支付員工的薪金，保住可能會被遣散的僱員。然而，計劃一直被批評「只保僱主，不保僱員」，只要求參與計劃的僱主維持聘請職位數目，然而僱主游走「灰色地帶」及「法律罅」的情况屢見不鮮。許多工友仍要被扣減工時及薪金，更有機構因疫情關係暫時停業，工友雖能保留職位，卻被放無薪假，導致出現「零收入」的情况。

勞工及福利局長羅致光早前形容計劃「有一些部分可能要容許它鬆動點，因為如果我守得太緊，設計及推行的時間可能會長很多」。然而這些漏洞，令計劃能保住僱主、守住失業數字，被忽視的是工友的生計。

失業支援資產限額仍然苛刻

疫情反覆影響經濟，有經濟學者預料年尾失業數字將回升。然而，目前的失業綜援仍然限制重重，影響政策受惠人數。當局在4月宣布放寬健全人士申領綜援的資產限額一倍（即一人由3.3萬元調升至6.6萬元，二人家庭由4.4萬元升至8.8萬元），預計共有4萬個家庭可受惠；但截至本年7月，僅有18,364個申請個案，遠遠不及當局所估計的一半。

8月失業率為6.1%，失業人數高達24.8萬；申請失業支援的人士僅佔當中的約7%，數字明顯偏低。按最新貧窮率14.9%計算，估計失業人士當中至少有約3.6萬屬貧窮人口，其餘本來不在貧窮線下的家庭，也可能因失業而陷入經濟困境。就算放寬綜援申請資產限額一倍，水平仍然偏低，而鑑於保險引伸出來的價值也納入資產計算，我們擔心正面對失業而有緊急需要的家庭，就算「變賣家產」也難以符合申請資格。

凍結最低工資變相壓榨基層員工

在逆市下，基層工友處於弱勢，長工變散工，散工的工資也一路受壓。更有消息指最低工資委員會因未能達成一致共識，最低工資水平將首次「凍薪」，於之後兩年維持每小時37.5元的水平，即基層工友連續4年凍薪。在經濟不景時，基層工友往往成為「出氣袋」，凍結最低工資美其名是「共渡時艱」，實際上是「壓榨基層員工」。一個能夠保障付出勞力後能換取溫飽的最低工資，是基層工友的最後防線；如果凍結，我們估計會令更多基層工友跌入綜援網，社會將承受更大代價。

有零售商表示，在店舖每月固定成本中，最大部分為租金，佔63%；相反，工資佔不足三成。由此可見，凍結最低工資水平並非減成本的重點。自現時最低工資水平去年5月落實至本年6月，甲類消費物價指數已累積上升約2%。而在同期的相關指數中，食品由114.4上升至120.9，住屋由115.2上升至116.7，雜項物品由108.4上升至111.2。數字反映社會仍面對通脹，當中食品升幅更見顯著，基層市民難以負擔。因此，凍結最低工資水平變相令基層工友工資未能追上通脹，削減他們在疫情下的購買力。

填補現有政策不足 對症下藥

施政報告發表在即，預計政府亦正籌備新一份的《財政預算案》，有關政策均極為重要。樂施會期望當局能夠以民為本，真正聆聽市民的聲音，回應社會上迫切的問題。

首先，政府應要堵塞保就業計劃的漏洞，讓更多僱員能在計劃下得到保障。其次，要讓更多失業人士能適時得到援助，樂施會認為政府除了把綜援制度下失業人士特別計劃延長，更應放寬有關資產限額到在職家庭津貼水平（如：一人由6.6萬元提升至26.6萬元，二人家庭由8.8萬元提升至36萬元等），並建議不包括保險計劃的現金價值及紅利等資產。

此外，為吸引失業人士申請，當局有責任推廣「短期失業援助」為是次疫情而實施的「新措施」而並非綜援，減輕「被標籤」的問題。至於曾領取職津或各項學生資助計劃的人士，建議當局可翻查有關人士的強積金戶口；如發現過去3個月戶口內沒有供款，可主動邀請有關人士參與失業援助計劃。樂施會認為以上建議能以最短時間協助失業人士，以解燃眉之急。

最後，在經濟低迷的情况下，最低工資就恍如支持基層工友自力更生的最後一道防線，令他們不至跌入綜援網。因此，樂施會反對凍結最低工資水平；同時認為行政長官會同行政會議應行使最終決定權，增加法定最低工資的水平。我們建議，最低工資必須能追及通脹，考慮「一養一」的重要原則，及高於平均綜援水平，以保持基層工友的工作意欲，若參考二人家庭平均綜援水平，修訂後的最低工資水平應不低於每小時41.4元；同時建議政府應每年檢討最低工資水平，以確保升幅追上通脹。

在疫情稍見紓緩下，當局絕不能掉以輕心，除了做足防疫措施外，更應加大力度協助基層工友走出困境，讓他們重回正常生活，避免貧窮問題惡化。

作者是樂施會總裁