沉冤未雪 沉冤能雪？（文：梁美儀） (09:00)

南丫海難、潘曉穎案 港府冷漠得欠「人性」

10．1南丫海難造成39人死亡，8年過去，部分當年積極為死去家人尋求公道、希望還原撞船意外真相的家屬，已心灰意冷，私底下向相關人士表示，不會再出來爭取什麼了。然而仍有部分遺屬直言，對事隔8年，警方仍未就事件完成調查，拖累未能就事件召開死因庭，有家屬至今還未取得家人的死亡證而感到耿耿於懷，故繼續發聲，要求警方交代調查進展。

不過，家屬的悲慟、眼淚，也無法觸動政府當局半分，沒有任何更新回應。

同一段時間，潘曉穎母親連日透過傳媒，要求當年涉在台謀殺其女兒的陳同佳，遵守一年前作出的赴台自首承諾，承擔責任。她在訪問中透露，這兩年多以來，一直未能為女兒的死而釋懷，令人心酸。

當年聲稱因為收到潘曉穎父母求助信件而深受感動的特首林鄭月娥，不顧一切力推《逃犯條例》修訂，結果對香港造成無法修補的破壞。如今面對潘媽媽的呼喊，林太卻說政府「冇基礎要求佢（陳同佳）做啲乜嘢」。

特區政府是否真的沒事可做？至少能否如潘太要求，派員會見陳同佳，第一身了解他赴台投案的意願？若確定他願意赴台自首，大可透過非官方機構「港台經濟文化合作協進會」，與台灣方面的「台港經濟文化合作策進會」作對口，傳遞相關信息，令台方容許陳同佳入境投案。

在現今政治局勢下，與台的聯繫極為敏感，肯定須經中央同意才能成事，但林太作為一區之首，理應向中央極力爭取，為這件牽動香港上下的殺人案，作一個了結，別再冷漠視之。

作者是資深傳媒工作者