家國情懷是首要的公共價值（文：歐陽五） (09:00)

「劫後餘生」的香港，家國情懷在雙節假期中被聚焦，是節日氛圍使然，亦是變局疊加疫情的大環境使然。

其一，《港區國安法》令香港由亂到治，令港人安心。儘管此前有網絡群組發起「10．1大遊行」、「中秋商場大遊行」等行動，但警方提前部署和動作，令社會秩序未有大波瀾。其中「月夕行動」更因「線民」回應不足而夭折，顯示「攬炒」者對國安法心有餘悸，不敢輕舉妄動，號召力已明顯不足。

其二，中央協調醫療資源助港抗疫，為港人強心。香港第三波新冠疫情蔓延之時，港府啟動普及社區檢測計劃，中央堅定支持，內地核酸檢測支援隊馳援，與港人並肩戰鬥。疫情猶如一面鏡子，照出了誰在真心為港付出。

但此前，家國情懷在港被討論，不時出現雜音。部分政治人物、法律業者極力淡化香港社會的家國意識，對部分民眾形成「論及家國色變」的高壓氛圍，彷彿談及家國即有「原罪」，是一件「偷偷摸摸」的事。更有人刻意傳播「違法達義」的危險認知，試圖在「違法達義」與國家安全、三權分立與行政主導、言論自由與散播仇恨之間樹立「戰線」，進行挑唆。

「違法達義」與法治核心價值背道而馳

這樣的氛圍並不正常。事實上，港人過往並不缺少家國情懷。無論是戰亂中籌資籌物輸往內地，支持國家民族解放，抑或是改革開放後帶頭赴內地投資興業、捐資助學、申辦奧運，港人的愛國情、報國行從未缺席。反之，無論是歷次金融危機、非典和新冠疫情，國家的堅定支持和靠山作用也顯露無遺。

港人素來將自由、民主、法治、人權、公平、正義、多元、包容等奉為公共價值中的圭臬，卻鮮有明確將家國情懷列入公共價值中。如今，更有人試圖讓「違法達義」、「公民抗命」等理念滲透進香港的公共價值。這與港人珍視的法治核心價值完全背道而馳。從「佔領中環」到「修例風波」，令港人眾多核心價值不斷侵蝕的，正是這樣將暴力浪漫主義化、合理化包裝的鼓吹。

國家利益建立保護公民利益的城牆

事實上，家國情懷作為一種樸素、普世的價值觀，才是港人迫切需要珍視的首要公共價值。其地位不應有絲毫動搖。沒有家國情懷的公共價值體系名不副實。在全球化的時代，民族國家的概念未曾過時，家國情懷構成着公民意識中最基本、最核心的內容。公民的個人利益及價值，都是以國家民族利益為前提，是國家利益建立起了保護每個公民利益的最堅固城牆。沒有家國情懷的前提，自由將成為損害香港利益和國家利益的自由，法治亦將不復存在。

因此，香港社會中家國情懷的激盪，應更加理直氣壯。雙節期間，中小學及大專院校顯著增多的升旗禮是一個良好的開端。樸素情感與價值的培養從孩子開始，是教育的應有之義，也是社會的應時之需。

作者是時事評論員