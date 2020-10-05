政府、保皇黨追殺通識科 推洗腦教育製造順民（文：黃碧雲） (09:00)

保皇黨及政府近年妖魔化通識科可謂「不遺餘力」，他們將年輕人參與「反送中」運動及反警暴的原因，全歸咎教育制度及通識科的不是，企圖找代罪羔羊，推卸責任。

縱使過往有學者的研究顯示，通識科對中學生的政治取態及行為沒有顯著影響，但保皇黨及中共喉舌仍不斷對通識科窮追猛打，指控教材及教師偏頗，煽動仇恨，企圖取消通識科為高中必修科的地位及改變評分方法等，相信是認為通識科不利政權推行洗腦教育，培養順民。

小組發表最終報告前，親政府的智庫團結香港基金，發表了有關高中通識科的研究報告。除建議改革考評機制，純以及格與否評分外，又倡議通識科的補充教材如作業簿需要送審，跟保皇黨的倡議不謀而合。

事實上，基金報告內的問卷調查，有些問題只問了一方意見。例如，最多受訪的中學校長（21.1%）認為通識科在未來應保持必修必考，及維持目前7個等級的評分，明顯拋離「保持必修必考，但改為及格或不及格」的校長比例（5.6%）。但基金沒有解釋為何只問校長意見，而欠缺教師的意見，這令人質疑報告的結論有偏頗之嫌。儘管調查結果如此，但基金仍建議通識科改為純以及格與否評分，實在令人費解。

對建議強制審書、科目效能研究感憂慮

此外，小組在報告除了建議教育局考慮將通識科教科書強制送審外，又強烈建議教育局在落實所有改善措施後，盡快在適當時間為科目進行效能研究，判定日後該科作為高中核心科目的地位。

筆者對上述兩點感到十分憂慮，因課本評審機制一直欠缺透明度，過往將「香港位於中國南方」、「中國堅持收回香港主權」等句子評為「措辭不恰當」，已令公眾質疑送審制度的公正性。而小組建議日後進行通識科效能研究，有如為政府及保皇黨留下一條「尾巴」，將「殺科」的大刀懸在科目頭上。該科目未來能否持續生存下去，似乎不太樂觀。

通識科的初衷，旨在培育學生獨立思考和明辨是非的能力，故教科書為爭議性議題提出正反論述是有需要，但經教育局「提點」後，有教科書已刪減法治人權、中國國情、八九六四等敏感題材。小組建議通識科迴避新近發生的議題和爭議性課題，是公民教育的大倒退。

未來，若通識教科書被強制送審，自我審查恐怕會變得更甚，無助學生對議題作出多角度思考；而當局要做的是讓教育遠離政治，停止誣陷通識科，要相信教師有能力專業地教導學生，為香港培育能明辨是非、獨立思考、具創意的人才。

作者是民主黨立法會議員