職場高層本地化的終結（文：任建峰） (09:00)

最低階層的就主要是本地香港人。他們主要是行政與技術職員，負責執行性的工作，可升到公司架構內的中層。就算是那些持有證監會「負責人員」牌照的本地人，他們都只是為了負責他們持牌範疇的技術專長，並沒有參與公司管理、發展戰略的角色。而這個界別的員工是基本上不論政見地被定形的：被視為「黃」的員工或許會在工作機會上受到負面看待，但就算是「藍」甚至「紅」的本地員工，都始終會因被視為「香港人」，而難以升過中層職位。

然後，較高的兩個階層都主要是來自內地，他們雖然都有擔任低、中層位置，但他們是較大可能被升上或「空降」至高層職位。兩個階層主要分別是他們究竟是黨員與否，最高層的位置通常由前者擔當。被委任擔當這些高層職務的內地人，多數並不是某些香港人井底之蛙地假設的庸才。相反，他們不止是對內地處事方式與思維比起本地人更熟悉，更普遍是學歷（當中不乏「海歸」或出自內地頂尖學府人士）與能力甚高的人才。

所以，對於一群向我訴苦的資深本地金融界人士來說，他們絕不是看不起愈來愈多來自內地的高層。他們只是慨嘆，現在就算是有能力的本地人都難以再上位，因為高層位置已愈來愈不再輪到本地人去擔任了。較資深的本地金融界人士，一般都是在上世紀90年代後，香港各西方外資機構就着其本地、大中華業務逐漸多取用香港專才的得益者。至於那時候同時逐漸在香港擴張的中資機構，它們亦樂意把被視為相對地能與國際經商接軌的香港人放在其本地分公司的高層。剩下小量的一些東方外資，雖仍較少把香港人升至本地高層，但它們相對地在香港的足印較少，對整體職場影響不大。

到了今時今日，這個情况已不再了。西方外資雖然仍繼續推行高層本地化，但它們在香港經濟與人力地位相對地漸減，而且其本地化過程會基於商業現實，而出現本地與源自內地人才瓜分高層職位的情况。至於中資機構，它們在香港經濟已有舉足輕重的地位，而它們現在亦愈來愈少讓本地人在機構內的香港業務擔起高層位置。為何會有這個情况出現？演變的過程是怎樣？這一切都有很多前因後果，難以三言兩語盡說。簡單來說，我偏向認為這主要是源自客觀市場因素，多於刻意政治操控（在金融或商業機構層面上，後者反而是因前者才能被帶起的）。

政府會否為年輕人造就上進空間？

不過無論如何，本地人當下面對的職場情况，愈來愈似上世紀90年代前的香港那樣，高層位置大多是被非本地人包攬，唯獨當年的高層是英聯邦白人。資深本地金融界人士會就着這情况訴苦，但至少他們曾「享受」高層本地化的黃金期。對於剛剛或準備加入香港職場的年輕人來說，職場高層本地化的終結簡直是一場災難。政府會否有意圖正視這問題，為我們的年輕人造就有上進空間的環境？我對此不敢樂觀。

（作者按：以上是筆者個人意見，不代表他所屬的律師行或團體）

作者是執業律師