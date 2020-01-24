用境外方式解決香港土地問題（下）—— 珠海橫琴「香港新街坊」方案建議（文：林朝暉、梁俊杰） (09:00)

建4萬伙可住12萬港人 5年落成

珠海和澳門在橫琴新區已有大量商業及民生合作項目成例在先，如「澳門新街坊」項目（佔地面積約0.19平方公里），項目集養老、居住、教育和醫療功能於一體，由澳門的公共資本公司負責開發，建成後預計為澳門居民提供3800套住房，且項目以澳門標準提供公共服務。

在港珠澳大橋通車後，香港與橫琴新區的交通距離大幅縮短，香港與橫琴進入1小時生活圈中。橫琴的商業配套日益完善，城際鐵路亦已通車連接珠海市中心和橫琴，橫琴有條件建設類同「澳門新街坊」的「香港新街坊」，共用廣東省及澳門特區的商業和生活配套，定位為「青年人才公寓」，鼓勵青年人才或可遙距工作的香港專業人才前往橫琴居住及在附近工作。港人對澳門及珠海的觀感距離也遠比桂山島及南沙親近。

疫情期間，香港社會、經濟運作開展了新常態，大量企業容許員工在家辦公。在新經濟下，亦有大量「互聯網+」的企業湧現，結合傳統行業與互聯網開展新業務，或轉型傳統業務至網上。在家遙距工作或投身互聯網工作的人才增多，香港的優秀人才變相毋須駐紮本地，便可以在網上與全球商務伙伴展開經濟活動。

結合經濟的新常態，令香港人才不需長駐香港市內。正好是打造橫琴「新街坊」時機，配合優惠政策，將能拉動香港人才進駐橫琴，既能解決香港住屋問題和港珠澳大橋利用率低的問題，亦為橫琴新區及整個粵西的發展注入新動力。

打造更高層次粵港澳經濟合作區

按規劃，橫琴將以國際標準設計建設中、小學及醫療機構，大量寫字樓和住宅樓宇項目亦已建成，橫琴將具備國際一流的商業及住宅配套。然而，橫琴仍然暫時缺乏優秀人才進駐和足夠的常住人口，支撐其商業及社會配套的全面運作。在橫琴建立港人社區，除了有助解決香港的深層次矛盾外，亦有利將香港的特色和優秀人才，與橫琴的資源和空間相結合，在橫琴打造更高層次、更高水平的粵港澳三地經濟深度合作區。

在土地的租賃方式上，考慮到土地並不處於邊境位置，難以作圍封式管理，以「澳門大學模式」授權香港特區依照特區法律對租賃區域實施管轄並不現實。因而，橫琴港人項目應參照橫琴和澳門共同開發的「澳門新街坊」項目，由珠海市政府以協議方式出讓項目用地予香港特區政府開發項目，由香港特區政府全資擁有的公共資本公司，或由粵港兩地政府共同設立專門的事業單位，負責土地規劃、項目興建及出售。

「青年人才公寓」 以香港標準建設

在項目運營上，為吸引香港高質量人才和青年人才進駐，項目在社區配套上應盡力以香港標準建設，引入香港管理經驗，在社區運營護理機構、國際學校等，並與橫琴其他粵澳合作項目共用高端配套設施。在網絡基建上，應允許社區全面接駁香港網絡，以吸引能遙距工作的港人入駐。售價上，應以建築成本價向合資格港人發售單位，並鼓勵銀行推出相應按揭計劃。在交通接駁上，項目應設有穿梭巴士，直接往返社區及港珠澳大橋香港口岸。購買項目單位的居民，亦可具資格申請港珠澳大橋跨境通車配額。

可以合理預料，「香港新街坊」項目有以下3點影響：

（1）從事遙距工作的人士大多是香港年輕、學歷水平較高的專業人士。透過「香港新街坊」人才公寓項目，以較低價格出售較大面積的公寓單位，有利拉攏該等專業人士赴內地工作生活，由以往「更便利措施」的被動政策，轉為更積極的「直接政策」，根治本港深層次矛盾問題。

（2）香港專業人才赴橫琴工作，將加速橫琴的開發，增加了橫琴島的常住人口，有利橫琴開發金融及科技行業，並有利橫琴打造成為中國與其他國家和地區的國際貿易通道。橫琴的全面開發，將對粵西發展起正面、積極的輻射作用。「香港新街坊」項目引才、引資入琴，其成功的經驗和做法可推廣至粵西地區，讓橫琴成為粵西振興的重要基地，解決廣東區域發展不平衡此突出短板。

（3）房價高企、置業困難是香港青年難以上流的主要痛點。特區政府長期未能處理好有關問題，也是香港青年對特區政府有不滿情緒的主要原因之一。「香港新街坊」項目預料將能解決部分香港青年的置業問題，紓解香港當前土地、房屋供應不足的困境，有利解決住房矛盾，適時疏導香港社會，尤其是青年積累的怨氣與不滿。

開發新島耗盡公帑 何不善用手上配套

總括而言，筆者認為與其費煞思量想新解決方案、開發新的島嶼耗盡公帑，何不善用手上已落成的配套，或周邊已有資源，港珠澳三地政府相互配合，尋求共贏辦法，也為港人及中央解決香港經濟深層次矛盾問題。

作者林朝暉是北京港澳學人研究中心理事，梁俊杰是北京港澳學人研究中心副秘書長