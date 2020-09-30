請公平對待利君雅（文：蔡熾昌） (09:00)

筆者不認識利君雅，但留意到她的中文水平不俗，當年會考中文科拿到A級的成績，高考也考獲B，十分難得，個人的努力值得讚賞，心中不期然有一份好感。當局不是鼓勵少數族裔同學學好中文嗎？利君雅正是一個難得的好榜樣。

根據報道，港台重啟調查的投訴涉及去年7月至11月期間利君雅出席政府記者會時的表現和行為，並要求利在9月29日前回覆是否接受延長試用期120天的安排，否則將視作自動離職。有關當局對事件不予評論。例如，過去一年，當局評核這位女同事的表現時，有否給予適當的輔導或指引呢？為什麼突然要重啟調查呢？公眾一無所知。

明白人事管理會涉及某程度的機密，但這種頗為不近人情的處理手法，如不輔以適當的透露，只會引起反效果。三緘其口，很容易讓市民覺得當局理虧，甚至認為政府恃強凌弱，背後有不可告人的秘密；也會覺得政府行事不再跟隨既定機制，損害了公務員對政府的信心和歸屬感，相信這都不是當局樂見的。

利君雅最膾炙人口的表現是去年7．21元朗事件後政府召開記者會時尖銳的發問，事後贏得「新聞女神」的稱讚。當局重啟調查，令人揣測要求的來源，雖然報道有提及投訴信，政府高層仍難脫瓜田李下之嫌。在目前的低氣壓下，可能會進一步打擊港台士氣，更會對公務員和公職人員產生負能量。這與政府目前的施政方針是否配合？

記者不留情面地質問官員，是會令有關人士尷尬，但當市民公僕就要有這份承擔和雅量；更應有一份同理心，對方也只是希望把這份工作做好而已。

今時今日身處敏感位置的公務員被投訴是司空見慣，應該審慎處理。相信有關當局能以專業的態度，合法、合理和合情地公平對待一位有潛質的公務員，讓她發揮潛能以外，還能為其他人帶來鼓勵的作用。

作者是香港考試及評核局前秘書長