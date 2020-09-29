重建有序的香港（文：歐陽五） (09:00)

香港，這個在近代史現代化浪潮中崛起的國際大都會，能否在內部矛盾暗流湧動、外部環境深刻變化的今天盡快完成秩序重建，不僅將決定自身前途走向，也將影響疫後世界全球化的進程。

重建憲制、政治、社會秩序

筆者認為，香港應在確保疫情防控工作不放鬆的同時，推動重建憲制、政治、社會3種秩序。

香港回歸以來，「一國兩制」方針和《基本法》共同構成了特區憲制秩序基礎，這既是香港保持國際金融、貿易、航運中心地位的根本保證，也是其背靠祖國、發展進步、長期繁榮的制度優勢。但從2003年反對23條立法大遊行到去年修例風波，香港憲制秩序受到境內外勢力的衝擊愈演愈烈，嚴重威脅社會穩定和百姓民生。

香港《國安法》施行以來，「港獨」「黑暴」「攬炒」勢力的違法行為明顯減少，建制力量得以聚焦疫情防控和民生議題，特區憲制秩序從根源上得到鞏固。香港各界應珍惜這來之不易的穩定大局，共同守護「一國」之本、善用「兩制」之利，為「一國兩制」在港創新實踐營造良好環境。

近日有關香港政治體制的討論，暴露出特區政治秩序長期以來未能真正釐清的問題。從法理層面看，香港基本法中有20多處體現「行政主導」原則的條文，且香港作為中國的一個特別行政區，其權力來源於中央授權，不具備實行「三權分立」的根本條件；從現實角度看，香港過往取得的發展成就在相當程度上得益於「行政主導」，未來要重新聚焦發展這個最大公約數，也需要堅持「行政主導」。

試想，如果政府公務員不效忠政府、立法會議員不擁護法律、法官判決戴着「有色眼鏡」，社會如何能發展進步？如今立法會即將復會，行政長官亦將作施政報告，香港迎來重建政治秩序的良機。此時再作無謂爭論，只會浪費社會資源、消耗民眾耐心。持份者不如回歸現實，探討如何更好地促進三權各司其職、分工合作。

相較於前兩種秩序，香港更需重建的，是社會秩序。當大學生丟下課本而涉嫌藏匿槍械；教師鼓吹所謂「違法達義」，甚至公開播「獨」宣暴；市民逛街吃飯都不得不考慮店舖「顏色」，香港就到了必須重塑社會價值觀、重建社會秩序的時候。

如今本港疫情剛趨於緩和，個別組織團體卻又蠢蠢欲動、催谷遊行，對港人的身心健康和生命安全可謂有百害而無一利。港人應冷靜思考，遠離這種疫情下的假請命、真「攬炒」行為，讓學生重返校園，令長者免於恐懼，還街坊寧靜安全。

風雨過後，香港終要再出發，相信港人有智慧也有能力作出正確的選擇，凝聚共識、齊心協力，重建一個有序的香港。作者是時事評論員