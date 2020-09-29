哪一天 在博物館才看到「新聞自由」（文：梁美儀） (09:00)

或許這麼說是有點戲劇化，但本港傳媒自由空間縮窄速度之快，確實讓人有點透不過氣。

警方最近修改《警察通例》下「傳媒代表」的定義，只承認在政府新聞處新聞發布系統（GNMIS）登記的本地傳媒、國際認可及知名的非本地傳媒，這安排基本上是將近年快速發展的網媒，以至學生媒體拒之門外。

少一個鏡頭 就少一個呈現真相機會

在反修例運動期間，發生警民衝突的地點眾多，即使是資源較佳的媒體，也沒有足夠人力到每個現場採訪，多次重大事件，如8．31太子站事件、西灣河警員開槍射擊示威者事件，都是靠獨立新聞工作者、網媒，以至學生媒體記錄下來。他們可說是填補了主流傳媒缺席時的空白。今後少一個鏡頭，就少一個呈現真相的機會。

之後再傳來消息，指港台突然延長港台節目主持利君雅的試用期4個月，同時重新調查去年針對她的投訴。在去年反修例運動高峰期，利君雅多次在記者會提出尖銳問題，質疑政府高層的處理手法，結果成為親建制陣營的眼中釘。港台這種極具針對性的行動，難免令人覺得是另一次秋後算帳行動。

他朝完成整頓港台行動，當權者還擁有透過延續牌照的手段，去影響本地需牌照營運的傳媒機構，也可透過拒發簽證，控制不受歡迎的外國媒體或記者在港活動。

新聞自由是香港能成為國際城市的重要優勢，當這自由也失去了，資訊自由失去了，香港獨特地位將不復見，最後變得黯然失色，步向衰落。

作者是資深傳媒工作者