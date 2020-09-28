爭辯有否犯國安法 代表你接受它存在（文：鄭立） (09:00)

遭受這樣對待的市民，未審已失去行動自由與使用財產的權利，凍結戶口則足以影響其日常生活與事業經營，基本上已經等於直接處罰了當事人，之後勞民傷財的審訊只是雪上加霜，被告早已進入兩敗狀態，敗訴的話會加刑，勝訴也是一無所得，虛耗時間金錢之餘，還可能會面對律政司的上訴。

「罰我唔罰佢？」 港府不是小學老師

市民面對這種情况，反應不外乎說荒謬、好嬲、黐線、可恥之類。或者指摘政府雙重標準，不是正常國家做法，或者指着某些行為，有如小學生對着老師投訴「點解罰我唔罰佢？」的指着建制派說，如果我這樣涉嫌犯國安法，那他這樣也涉嫌犯國安法呀？為何不拉他只拉我？不過香港政府不是你的小學老師，它擺明就是拉你不拉他，「典地」都無用。

又或者爭辯，說自己這樣不算分裂國家，這個國家如果叫兩句口號就會倒，國家也太脆弱了，這種說法可能是激將法？或者說的人覺得，北京政府聽了之後，就會反省，如果說兩句就倒了那就是不相信中國強大，所以老夫就放過你，因為國家是罵不倒的，我就讓你罵吧，哈哈哈。

睡醒了嗎？以為北京政府是龍珠裏面的比達嗎？

香港情况明朗 敵我分明

其實現在香港的情况，說複雜也不複雜，甚至已經非常的明朗。雖然香港有洋洋灑灑的法律，但實際上，會被對付的人，莫須有總不愁；會被放過的人，若非視而不見，就是不起訴，又或起訴後撤控，沒撤控也難以告入，告得入也會被輕判。既已露骨如此，敵我分明，法律治敵不治我，不如爽快承認，市民亦不需要再浪費時間咬文嚼字。

國安法是否搞到你，是政府決定的，不是條文決定的；咬文嚼字，深究誰有沒有犯國安法的人，只是在試圖找一條安全的界線站在裏面。可惜的是，任何試圖找這條界線的人，已經等於接受了這個國安法的存在，也接受了香港的制度是可以這樣立法了。

作者是專欄作家