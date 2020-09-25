全面管治變全面摧毁（文：曾志豪） (09:00)

九七後順利過渡、曾信誓旦旦保證「不變」的香港元素，今天都要「摧毁」，達到二次全面回歸的效果。

本周幾單熱門新聞，見證了這個「全面摧毁」的回歸進程。

警察單方面修例「傳媒定義」，粗暴否定了「記協」、「攝協」的資格認證。這其實就是由官方定義傳媒的惡質例子，可悲的是，某些親政府媒體沒有「物傷其類」，反而隔岸觀火，附和官方做法，說「網媒良莠不齊也要規管」、「傳媒採訪自由不受影響」的廢話。麻煩看清形勢，這是政權會高調大規模搜報館拘捕報業老闆的年代，是警權一整年擠壓第四權「上番行人路」的年代，是警權擅自阻止、篩選傳媒進入採訪區的年代，在這種背景下，修改「傳媒定義」，直接把多次暴露警暴惡行的「網媒」、「獨立記者」拒之門外，這個大圖畫還看得不夠清楚？這不是傳媒課堂討論「何為傳媒」，而是現實操作的政策限制。特別在主流傳媒被收編、改組、染紅的大前提下，這些不受北京財政掣肘的「自媒體」，反而成為可靠、抗壓的監察力量。

「量刑委會」「傳媒發牌」以枷鎖馴服監察權力

建制派也不斷放風，要求下一步便是推出「官方發牌制度」，而且抹黑「不須發牌的下賤職業」，完全無視香港在這種「無牌制度」下，曾經位列全球前20名的新聞自由榮譽。政權目的就是要摧毁香港一直賴以成功的「新聞自由」，回歸到「官媒姓黨」的順從。

馬道立也終於發表13頁聲明捍衛司法獨立，然而政權抹黑不息，「司法阻礙特首施政」之聲不絕於耳，鼓吹成立「量刑委員會」，和「傳媒發牌」一樣，就是以枷鎖馴服監察的權力，達到全面摧毁的管治狀態。看看內地的「陽光司法」，香港前途，烏雲密布。

作者是傳媒工作者