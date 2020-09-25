分化和撕裂窒礙政府施政（文：周永新） (09:00)

回歸初期，施政報告離不開交代政府過去一年所做的事，及未來一年政府的計劃和施政。過去施政報告的篇幅十分冗長，有時兩三個小時都未能宣讀完畢。到曾蔭權出任行政長官的時候，他開始縮減施政報告的篇幅，每年報告各有不同主題，目的是讓市民知道政府施政的重點。這種處理方法，梁振英大致繼承下去，到林鄭月娥出任特首，宣讀施政報告的時間減到一小時內。

政府應藉施政報告證明並非無所作為

受到反修例風波和新冠肺炎疫情影響，施政報告好像被市民忘記了，若不是政府展開諮詢工作，市民還以為政府的施政，會如立法會一樣延續多一年；市民所以有這種錯覺，因為未來一年，政府也難有什麼大作為，而市民現在最想知道的，是自己在第三輪防疫抗疫基金中會否得益？政府又會否再次向市民「派錢」？

市民雖不關心，但施政報告代表的是政府未來一年的施政方針，政府應藉此機會，證明自己並非無所作為，特別在現今疫情下，政府不能對市民的需要表現冷漠，必須及時伸出援手。這樣，未來一年，政府可有什麼作為？筆者將先從民生的角度，看看哪些是政府可立時推行的措施；然後從整體社會的層面，看看哪些是政府必須開始着手處理和解決的問題。

未來一年政府可立時推行的措施

民生方面，筆者有以下建議：

．勞工保障：筆者上篇（9月11日）提到，政府必須改變思維，設立失業援助金，有關論據，不再重複。文章發表後，得到一些關注勞工福利團體的支持，認為政府不應置失業人士於不顧。短期的援助金可濟燃眉之急，失業人士也很想盡快找到另一份工作，真的不想倚賴綜援。還有一點要補充的，是政府的「保就業」計劃，到年底便結束，就算疫情不再反覆，香港的經濟還有一段時間才可恢復，其間政府有什麼保障失業工人的計劃，施政報告最好有明確交代。

．兒童及家庭：學童就算可以返校上課，以今天的學習模式，家中沒有電腦和上網等相關設備已不可能，而欠缺這些設備的孩子，猶如賽跑時沒穿合適的鞋，怎能有公平的競賽？筆者建議，政府應擴大現有資助，為有需要的學童提供電腦和上網設備，協助基層家庭兒童，使其不會因這方面的缺乏而妨礙學習。疫情期間，不少家庭遭到不同程度的打擊：有因成員失業而家庭陷入困境、有因子女不用返校上課而出現子女管教問題、有因家庭成員在家工作導致家人發生摩擦。還有，調查發現不少市民在疫情反覆的大環境下，常感到沮喪和困惑，不知何日生活才可回復常態？過往機構提供的家庭服務以治療為重點，今天如何協助在疫境中備受壓迫的家庭，看來家庭服務的工作人員真要想想辦法。

．長者和殘疾人士：日前一宗母親涉嫌殺害親生智障兒子的慘劇，宿位嚴重不足的情况再一次引起社會關注。長者和殘疾人士輪候多年方可入住院舍，已不是什麼新鮮話題，政府看來也不可能在短期內增加宿位的數目。筆者認為，特首在施政報告中可以做的，是大幅擴張社區照顧服務券的資助範圍和項目，也應盡快達到早前許下的承諾——只要是合資格的申請者，都可即時得到所需支援。

18區在本屆政府任期內設康健中心

另一方面，疫情顯示香港的基層康健實在做得不好。如果香港18區都設有康健中心（現在只有葵青區設有康健中心，剛宣布未來兩年多加兩區），全民病毒檢測便不用臨時張羅地方作檢測站。筆者建議，特首在施政報告中宣布，在本屆政府任期內，在全港18區設立康健中心，完成1993年以來倡議的基層醫療服務（見1993年《醫療改革諮詢文件：邁向康健》）。

從整體社會的角度看，又有什麼是施政報告應該交代的？或許有意見認為，最應該交代的，是《港區國安法》的實施情况，及新冠肺炎疫情對香港的影響。以上兩個項目都十分重要，尤其是第二項，關乎全民福祉，政府不能對新冠肺炎疫情沒有長遠的策略。在這兩個項目之外，還有什麼迫切要做的？筆者覺得，現在最窒礙政府施政的，是近幾年社會上形成的分化和撕裂。

分化和撕裂是政府施政背上的芒刺

筆者在這專欄，過去曾多次討論分化和撕裂對社會的影響，有關分析不再重複。但剛結束的全民病毒（官方稱普及社區）檢測，正好說明，分化和撕裂正嚴重影響政府的施政。如果同樣的全民病毒檢測在「沙士」時進行，筆者相信，八成以上市民都會前往接受檢測，而陳肇始局長早前提及的500萬數字，看來也是根據市民過往的心態作出預測。為什麼這次檢測最終只有178萬人次參加？政府不要找其他理由作解釋了！原因十分簡單，就是有眾多市民不願與政府合作，尤其是年輕一輩，他們視政府為敵人，所以檢測場所鮮有他們的蹤影。這就是香港現有的分化和撕裂的最佳說明！如果政府不處理這問題，容讓這分化和撕裂繼續惡化下去，不但政府未來的措施事倍功半，香港也很難從疫境中恢復過來。港人中間存在的分化和撕裂，是政府背上的一根芒刺，特首如果不在施政報告中交代和處理，香港難有美好的明天。

願市民福祉不再淪為次要

還有，去年反修例風波引發大規模的動亂後，政府多次宣稱，最迫切要做的是「止暴制亂」，因為暴亂不止，香港將萬劫不復。到了今日，暴亂算是平息了，這樣，政府下一步要做些什麼？反修例期間，市民都看見，多項與民生息息相關的措施出現倒退的現象，包括：租住公屋的輪候時間延長至5.5年；土地供應不見有進展，連年前土地供應專責小組的報告也不再提了；取消強積金「對冲」不見蹤影；公共醫療服務的擠迫情况不見政府有跟進。總言之，「止暴制亂」過後，政府關心的，還是自己的管治權威，至於市民的福祉，但願在今次施政報告中不再淪為次要。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授