強制檢測 有何不可？（文：梁美芬） (09:00)

香港有數以十萬計的市民有需要頻繁來往內地或澳門工作、讀書及生活。長期「封關」已經導致不少人過不到正常生活。目前香港市民入境廣東省或澳門，不單來回要隔離28日，還需持有香港政府認可的機構發出的檢測結果，但認可機構全部都是私家醫院、診所和化驗所，政府免費提供的深喉唾液測試結果反而不獲認可，令市民每次過關都要付出至少千多元檢測費，難怪公眾會質疑背後涉及利益輸送。政府在推出「健康碼」，恢復有限度通關的同時，必須解決檢測費高昂的問題，例如提供成本價甚至免費檢測，以免過關變成某些私營醫療機構的肥豬肉。

自1月出現首宗確診個案，香港8個月來全城一心抗疫，再次展現獅子山下同舟共濟的精神。但有一小撮醫護人員掛着一副專業傲慢和保護主義的嘴臉，將抗疫政治化。有些著名醫生還以「內地醫護講普通話」，或者不用檢測就知道自己無受感染為藉口，簡直令人氣憤。

今年初疫情開始爆發，醫管局言之鑿鑿，說人手足以應付肺炎及流感高峰期，可是市民在過去大半年見到，香港的化驗能力遠遠不達標，需要內地支援隊馳援；在疫情高峰期間不少確診者和同住家人等候數天都未能送院，連衛生署、醫管局的一通電話都收不到，叫天不應；有調查更指超過一半醫護認為人手不足；全民檢測聘請不到足夠人手。醫管局到底哪裏來的自信？國家已經擊退疫情，有成功經驗可以借鏡，也樂意派出有實戰經驗的醫護人員協助香港，但「打鐵還需自身硬」，陳肇始身為醫療體系的舵手，必須果斷擺平既得利益者的反對聲音，更不能屈服於無理的政治打壓，必須重新考慮強制全民檢測，減少推出健康碼的阻力，令經濟盡快復蘇！

作者是經民聯副主席、立法會議員