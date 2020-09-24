沒有警暴 就沒有網媒生存空間（文：陳帆川） (09:00)

人員水平參差無可避免

有關非主流網媒記者的操守問題，其實不少傳媒前線私下都頗不以為然，認為部分人在採訪時有欠中立，由新聞事件的旁觀者變成了參與者，並時有在採訪期間主動辣㷫警察。而且由於器材欠佳，遇事只懂衝到最前，不顧安危與警告，打破了主流媒體以往在警察、示威者、記者行家三方面達到的平衡。

網媒記者在直播時說髒話並帶明顯政治立場，成為了家常便飯，據行家描述，有網媒記者甚至一邊採訪一邊喝啤酒。在人人都可以成立網媒並帶着手機上前線的年代，人員水平參差無可避免，只不過傳媒界難以宣之於口，因為誰出言批評，誰就跟警隊為伍，成為打壓新聞自由的幫兇。

在「反送中」運動影響力舉足輕重

但整體而言，非主流網媒在「反送中」運動裏的影響力舉足輕重，包括太子站8．31事件、警察在荃灣首次槍擊，以及交通警在西灣河槍擊等，最清晰展示過程的畫面皆由名不經傳的網媒記者拍攝。若非大批網媒組成人海戰術覆蓋示威現場，而單憑主流傳媒的力量，相信大量極具爭議的事件將欠缺影像實證，最終任由官方塗脂抹粉，甚至被完全埋沒真相。

非主流網媒完全不給警察面子，是傳媒和警隊前線關係異常緊張的原因之一，但也代表他們在報道時能做到毫無顧忌。雖然警媒關係看似惡劣，但我們還是在主流媒體看到不少來自警隊的「消息人士」放風，其實就是資深記者跟警隊中高層的信息交易，包括警隊這次間接替記者發牌，並在陳彥霖死忌上即日截查記者，多間主流傳媒還是立即引述警隊「消息」，為警隊解畫及為新政降溫，說穿了就是買警隊的帳。

似是而非「警隊消息」 似比不上示威直播

由於當局從來不將非主流網媒放在眼內，因此這種枱底交易也從不在非主流網媒出現。傳統媒體一直視這類「消息」為寶，記者的收風能力猶如個人資產。但在官民對立的時代，對於大眾來說，似是而非、無從求證又常常出錯後無人擔責的「消息」，似乎還比不上小網媒在示威現場的直播吸引，這也啟發了主流傳媒效法長時間直播。

自媒體的正面和反面無法一概而論，如何規管是一個複雜的問題。但歸根究柢，它們之所以在過去一年百花齊放，正正源於警察令人嘩然的暴力行為。過去一年瘋傳得最厲害的網片，哪一段不是跟警暴相關？

作者是新聞工作者、文化評論人