香港陷進的內循環與外循環（文：戴耀廷） (09:00)

內：港人爭民主與中共對港政策互動

自上世紀80年代開始，已有一定數量港人爭取在香港盡快引入民主選舉。多年來港人都是透過合法的方法，如遊行、集會、議會辯論、談判等來爭取。經過十多廿年的民主運動，積極支持及參與的港人並沒有大幅增長，直至2003年的23條立法爭議。那一次是中共透過其駐港代理人時任特首董建華，按《基本法》的要求在香港制定保護國家安全的法律。或許當時中共未必太着意要加強對香港的箝制，只是按着專制政權的本質，希望能完成這方面的立法，以確保中共的絕對權威在香港不會被挑戰。

但這行動卻挑起港人對中共在1989年六四天安門血腥鎮壓的陰影，刺激起成千上萬的人湧上街頭遊行示威，出現50萬人迫爆了港島要道的震撼場面。中共雖然暫時退卻，擱置了立法，事件卻令中共對港人產生了戒心。之後中共兩次押後引入普選的時間表，雖應允了2017年的特首選舉會有普選，但不少港人都不認為中共會真心履行承諾。

有見過去合法的爭取方法未能產生足夠壓力予中共，在2013年出現「佔領中環」的公民抗命運動（倡議），聲言若特首的選舉辦法未能符合普選的國際標準，就會號召萬人佔領中環要道。即使民間公投有約80萬人參與，中共仍拒絕接受獲支持的方案，反作出強硬的決定，堅持特首提名要有篩選安排。結果導致成千上萬的人佔領街頭達79天，但仍未能改變中共的立場。不過，特首提出的政改方案也不獲立法會通過。

每次加大打壓 抗爭反彈只會更大

民主運動因中共不斷拖延，由合法爭取變為不合法但非暴力的公民抗命。中共因而也變得更強硬。中共的強硬立場雖令民主運動短暫靜下來，好像陷入低潮，但已有一些人認為要採取更激烈的行動，支持使用暴力。2016年就爆發了旺角衝突事件，事後多人被控暴動並被判監，但支持更激進行動的人，成功在2016年的立法會選舉中贏取席位。中共藉宣誓不合規，通過釋法及法庭程序，剝奪了一些人的議員資格，亦收緊了參選的門檻。

中共欲進一步把兩地的法律制度融合，改變引渡港人回內地受審的安排，由特首林鄭月娥提出修改《逃犯條例》。這做法刺激出比「佔中」、「雨傘」更大規模、擴散更闊、持續更長，及更多元化的抗爭運動。更重要是，暴力抗爭者與非暴力抗爭者之間取得了諒解，大大提升抗爭運動的政治能量。街頭抗爭雖因疫情而逐漸減少，但市民支持民主抗爭卻有增加的趨勢。民主派在2019年的區議會選舉取得壓倒性勝利，令中共決心要再次加大打壓的力度。

中共的反制措施是空前的猛烈，就是直接為香港制定《國家安全法》，讓特區政權擁有了任意的權力去消除香港內的異見及抗爭力量，中共更派駐官員到港直接主理香港事務，連特首也信任不過。但在國家安全法的威嚇下，竟還有61萬人參與民主派初選，聲勢之浩大難以想像，終迫使中共選擇避戰，把選舉押後一年。同樣地，中共的避卻其實是更狠辣招數來之前的部署。警察正用國家安全法及原有殖民地惡法來大舉拘捕民主派人士，希望能產生寒蟬效應。不過，按着內循環的規律，中共每一次加大打壓的力度，之後來到的抗爭反彈，只會是更大。相信這次也不會例外。

外：中共與西方之互動

本來就只有這內循環，但因中美關係的轉變，再加上香港事態的發展，令中共對待香港的抗爭方法，引起了西方自由世界的極度關注，終改變了過去的容忍態度，開始積極向中共施壓，更已實施多項制裁措施。當中共愈是加大在香港打壓抗爭的力度，西方自由世界對中共的戒心就更大，向中共施加的壓力也就更大。

西方自由世界要求中共必須保障港人的基本權利，尊重港人的民主權利，須盡快落實普選。但西方自由世界的壓力令中共更相信，香港的民主抗爭力量是與西方自由世界的政府勾結。故中共的反應，一方面就是拒絕西方自由世界的要求，另一方面就更加立下決心，要徹底消滅香港民主抗爭的力量。香港就是這樣陷進了外循環中。

中共及特區政權承受最大壓力

兩個循環的交接點，是中共對待香港民主抗爭的手法，而背後就是中共對港的政策，尤其是中共對香港民主發展的取態。內、外循環交互輾動的狀態下，承受最大壓力的，並不是香港與西方自由世界，其實是正中的那個連接點，就是中共及其操控的特區政權。

中共陷進了內、外交困的局面，對內在香港，即使投入大量資源，也不能把香港民主抗爭的力量一下子消滅。中共雖完全有能力這樣做，但這會立時摧毁香港原有所有的制度，損失會是巨大的。這也必會引發國際社會更全面的封殺，因而不能不給香港民主抗爭力量一些空間。但一旦留了空間，香港民主抗爭力量又可用方法去積聚起更大的抗爭力量，令下一波抗爭運動再出現大型爆發時，局面就更難控制。中共沒有選擇，就只有再提升打壓的力度。

中共與西方自由世界關係已經破裂，令香港以至內地要在疫後經濟復蘇變得更困難，因而內部管治就會面對更大的壓力。在兩個循環的不斷相互擠壓下，中共實是承受着愈益龐大的壓力，只是沒人知道離崩潰的臨界點還有多遠。

現在是考驗香港民主抗爭力量及中共各自的韌力，看誰能承受得到更大的壓力，直至有一方放棄或斷裂，這內、外循環所連結的3個點，相互之間的輾動及撞擊才會終結。

作者是法治教育工作者