施覺民請辭 對港法治投不信任票（文：梁美儀） (09:00)

4年後，他的請辭，不難令人聯想，他是以腳步對本港法治前景投下不信任票。

施覺民由2013年起獲委為終院非常任法官，原定於2022年任滿。據報道，他在接受海外傳媒訪問時表明，辭任與《港區國安法》有關。他的請辭，不能如某些香港高官說，只是他的個人決定就算了；他提早兩年離開，是代表這位在國際享負盛名的法律翹楚，對香港司法獨立、香港是否仍有公平公開審訊的強烈質疑。

施覺民2016年在澳洲法律委員會（Law Council of Australia）的活動上致辭時強調，司法制度必須做到公開公正，而司法獨立，以及獨立的法律專業，是令公眾對司法公正有信心的重要元素。當時他仍然相信，香港秉承了普通法的傳統，加上《基本法》及《人權法》的保障，是可以維持公眾對司法公正的信心。

在發言的後半部，他提到在澳洲擔任新南威爾士首席法官期間，多年來經常接觸內地的法官。他說，很多原因令人相信，一般而言，在內地，公義並非要「得以彰顯」（seen to be done），只是「看似得以彰顯」（seem to be done）而已。不過，當時他亦強調，自從他不再擔任首席法官之後，跟內地法官的接觸也中斷了，亦知悉內地有不斷改革司法制度。

施覺民最後提到，公開公正公平的司法制度，是香港的優勢所在。如今，香港這獨特優勢，是否正在消失殆盡？相信這位資深司法人員的行動，已是答案。

作者是資深傳媒工作者