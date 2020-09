施覺民請辭 對港法治投不信任票（文：梁美儀） (09:00)

來自澳洲的終審法院前非常任法官施覺民(James Spigelman)在2016年接受香港律師會會刊《香港律師》專訪時說過,海外法官接受委任出任香港終院非常任法官,是「充分體現一國兩制下的法治」(their presence is seen as a clear manifestation of the rule of law under the One Country, Two Systems regime),他跟其他海外法官,十分願意在這方面獻一分力。