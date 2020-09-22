75歲聯合國站在十字路口（文：歐陽五） (09:00)

唯有多邊主義 才能維持整體和平

多邊主義意味着吸納更多平等主體參與國際事務。這一主體既包括主權國家，也涵蓋非政府組織等非國家行為體。就此而言，聯合國對國際秩序的貢獻是獨一無二的。一方面，聯合國推動建立了聯合國糧農組織、聯合國教科文組織、世衛組織等十餘個專門機構，幾乎覆蓋了全球性事務的方方面面，並與區域組織、民間社會團體、慈善基金會等協作，為全球減貧、人權、緩解局部衝突等事業發揮能量；另一方面，其倡導的主權平等、不干涉內政、和平解決爭端等基本原則亦深入人心，確乎踐行了避免新的世界大戰的初心。

多邊主義之所以成為聯合國的核心價值取向，正是兩次世界大戰的教訓所致。軍國主義、法西斯主義的橫行，本質是一種極端化的單邊主義為所欲為，造成和平隕落、戰爭迭起。與之相對，多邊主義則是一種和平協商與斡旋的人類智慧。唯有用多邊主義取代單邊主義，人類才能維持整體和平，這亦為聯合國75年的歷史所證明的。

美國公然破壞聯合國多邊機制

不過，縱有矚目成就，聯合國卻也遭遇挫折和挑戰。2003年，美國不顧國際社會的強烈反對，繞開聯合國單方面發動了伊拉克戰爭，使聯合國遭到成立以來最嚴重的衝擊，其集體安全體系基礎發生動搖。由此，聯合國需要通過改革、進一步加強其多邊機制作用的呼聲日高。

對於這樣的呼聲，美國的回應似更趨消極任性。尤其特朗普總統任內，美國不僅退出聯合國人權理事會、聯合國教科文組織、世衛組織等聯合國重要專門機構，更成為聯合國第一大欠費國，其欠款佔各國欠款總額的三分之二以上，是導致聯合國陷入財政困難的主要原因。無視聯合國決議而「單幹」，愈發頻繁地見諸美國的言行。最近，美國尋求聯合國安全理事會延長對伊朗武器禁運，未成之後便啟動單邊制裁措施，遭到英法德等傳統西方盟友的反對。此外，聯合國大會通過一項最新決議，敦促會員國通過加強國際合作與團結互助應對新冠肺炎疫情，169個國家對此投了支持票，只有美國與以色列投了反對票。美國如此公然破壞聯合國多邊機制，顯然是行其「美國優先」的單邊主義。

中國一直努力融入多邊國際體系

諷刺的是，被美國攻擊為挑戰國際規則秩序的中國，卻一直努力融入以聯合國為核心的多邊國際體系。中國是聯合國創始會員國，是第一個在《聯合國憲章》上簽字的國家。1971年，聯大以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切合法權利。如今，中國已成為聯合國維和待命部隊中數量最多、分隊種類最齊全的國家。中國-聯合國和平與發展基金開展了80多個項目，使用資金規模6770萬美元，為聯合國維和、反恐、能源、農業、基建、衛生、教育等領域工作提供支持。究竟誰在捍衛多邊，誰在橫行單邊，答案清晰可辨。

75年後，聯合國彷彿站在了一個十字路口。走多邊之路，無疑是一個正確但艱難的選擇。筆者亦希望，能有迷途知返的力量重新匯入，讓前路更加寬敞明亮。

作者是時事評論員