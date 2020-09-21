拜登民調領先 形勢卻不利（文：黎蝸藤） (09:00)

不投票者 更多是民主黨目標選民

首先是民主黨在拉動投票熱情上不如共和黨，支持者雖多卻不一定出來投票。

美國總統選舉以投票率低著稱。西方國家投票率普遍在60%以上，2020年台灣總統選舉投票率接近75%，連2016年香港立法會選舉也有58%。美國最近幾十年長期徘徊在約50%至55%區間。

在主要的選民區塊（bloc）中，不投票的選民更多是民主黨的目標選民。根據皮尤中心對2016年選舉的調查（註1），以種族統計，白人更熱中投票：在投票選民中，白人與有色人種分別佔約74%和約25%；在不投票選民中，兩者分別佔約52%和約46%。可見儘管有色人種佔選民總數約三分之一，但在投票選民中只有四分之一。少數族裔是民主黨的票倉，但要拉動他們投票並非易事。

同樣，以年齡統計，老人更熱中投票。在投票選民中，65歲及以上的老人和29歲及以下的年輕人的比例，分別為27%和13%；在不投票選民中，老人只佔9%，年輕人卻佔33%。年輕人中民主黨的支持度遠遠高於共和黨，但他們投票意欲很低。

「反特朗普」無法全面拉動潛在支持者

民主黨選民為什麼投票熱情低呢？這有很多因素，這裏只討論兩個。這有候選人的因素。無可否認，特朗普在拉動人氣上很成功。2016年的希拉里和現在的拜登在拉動人氣上都差距甚遠。在拉動人氣上堪比特朗普的桑德斯，在兩次初選中都失敗。

但同樣重要的是選民結構性因素。即兩黨相比，共和黨選民訴求更集中。在共和黨演化為「特朗普黨」後，選民基礎以保守主義、保守宗教和白人民族主義為核心，訴求相當一致。

相反，民主黨看起來更像是「反特朗普」而拼湊起來的聯盟，最大的共同利益就是把特朗普拉下馬。這本來也並無不可。但各派間的訴求往往有衝突，很多衝突還不一定能在「反特朗普」大旗下統一起來。比如桑德斯代表的「進步派」，在貿易保護上的立場和特朗普相似；但拜登代表的中間派則主張全球化自由貿易。又比如進步派在「黑人vs.警察」的問題上往往無條件地站在黑人一方，要求解散警察或取消警隊撥款；但警察工會是民主黨建制派的長期支持者，不少發生黑人被槍擊事件的城市都是民主黨建制派主政，他們也難以接受解散警察的要求。

是故，民主黨在這些關鍵問題上無法形成旗幟鮮明的論述，在宣傳上左右為難，才不得不以「反特朗普」為主要訴求。「反特朗普」或足以拉動一些群體，但肯定無法全面拉動所有潛在支持者。

選舉人票制度破壞民主原則

其次，即使民主黨支持者肯走出來投票，民主黨獲得票數更多，但在美國的選舉制度下也不能確保勝利。

美國總統選舉制度是選舉人票制度，由各州根據各州普選結果派出選舉人投票選總統，最後的選舉結果看選舉人票數，而非普選票數。2016年總統選舉，希拉里獲得的普選票比特朗普多300萬。如果美國是「一人一票選總統」，那麼希拉里才是勝利者。2016年，有人把特朗普獲勝說成「庶民的勝利」，這大錯特錯：庶民選出來的是希拉里，制度選出來的才是特朗普。

美國的選舉制度在兩個層次上破壞了「一人一票」的民主原則。

首先，是選舉人票制度本身。每州的選舉人票雖大致與該州人口正相關（人口愈多則選舉人票愈多），但遠非成正比。每州的選舉人票等於該州在參議院和眾議院席位的總和。各州的參議院席位是每州兩票；眾議院的席位雖大致和該州人口成正比，但每州至少保底一席。這樣一來，小州即使人口再少也有3票。其結果是小州的選舉人票雖比大州少，但按照人口計算，每票所代表的人口比大州少。極端的例子是懷俄明（3票）和加州（55票）：以2008年計算，前者每177,556人有一張選舉人票，後者每668,303人才一張（註2）。顯然，小州選民的聲音被放大了，大州選民的聲音被縮小了；愈小的州愈佔便宜，愈大的州愈吃虧。

其次，更關鍵的還是絕大部分州（48個）採用「勝者全拿」的制度，只要候選人在該州贏得普選，哪怕只贏一票，也可以把所有選舉人票都拿走。一些州長期支持民主黨，一些州長期支持共和黨，所以在這些州該黨無論贏多少，獲得的選舉人票都不變。但在「搖擺州」，即勝負難分的州，贏一點就贏整個州，輸一點就輸整個州。於是兩黨選舉資源幾乎全部都投入搖擺州中。其結果是搖擺州決定了選舉成敗。其後果是搖擺州中的選民的投票效用被不正常地放大了；非搖擺州的選舉人票在選舉前基本已確定，選民投票從而變得無足輕重。這個規則違反民主原則之處還在於：第一，（搖擺州）少數人的意見（哪怕只少一點）被完全抹殺了；第二，（非搖擺州）多數人的選票也失去力量，因為投得再多結果也一樣。

勝者全拿制度 「劣幣驅逐良幣」

兩者相較，勝者全拿對美國選舉制度民主的負面影響更大。有人常說，美國選舉制度保障了小州利益，這種說法是錯的。只有選舉人票制度是憲法規定的，是在設計上刻意保障小州權利，以體現聯邦制特色。勝者全拿制度則只和州法律有關（內布拉斯加和緬因都採用了混合制度，相較勝者全拿制度更公平），並非憲法的設計。偏偏兩者結合，保障的更多是搖擺州的利益，而不是小州的利益。

有人奇怪，既然美國追求民主，那麼勝者全拿這種不民主不公平的制度又如何產生呢？勝者全拿制度自1824年（順便說一句，這是公認美國選舉史最不民主的一次）起「大行其道」。當時有的州的執政派系為了最大化該派系支持某候選人的聲音，便發明了勝者全贏制度。要命之處在於，勝者全拿制度是典型的「劣幣驅逐良幣」過程。若其他州用了勝者全拿制度，而自己州還用按比例分配制度的話，那麼本州在選舉中的票數的效用就小了。比方兩個州都有10票，勝者全拿州在最後投票中可有10票的有效票數，按比例分配州（假設選民投票結果六四比）就只有兩票（6-4=2）的有效票數，前者顯然更能左右選舉。因此一旦有州採用勝者全贏，其他州就不得不跟上。這就是為何現在幾乎所有州都採取這種制度了。

史上5次贏普選輸選舉人票 民主黨佔4次

美國選舉制度在實踐上更不利民主黨。歷史上共發生5次贏了普選卻輸了選舉人票的情况，其中4次輸家都是民主黨（1824年的一次只有一個黨）。近年的兩次：2000年戈爾和2016年希拉里的失敗都令人記憶猶新。

因此，儘管拜登目前在民調依然領先，但領先優勢尚不能抵消民主黨在選民熱情和制度上的劣勢，拜登形勢其實相當不利，民主黨要想贏還必須加把勁。

註1：wapo.st/3cbVo4K

註2：bit.ly/2E9oLI8

作者是旅美歷史學者