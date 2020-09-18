5億全民檢測教訓（文：曾志豪） (09:00)

飛紙仔可以說是「靈活變通」，但也證明「沒有周全計劃」。

很不幸，今天香港特區官員，都變成「飛紙仔」專家。

開拍「全民檢測」電影，演員埋位，內地檢測人員辛苦前來，劇本仍未就緒。於是臨場發揮，又說預計檢測人數是500萬、又說預計可以找到1500個隱形患者、又說香港納稅人毋須支付費用、又說不能重複檢測……諸如此類，前後不對嘴、對白講錯、數字搞錯……證明這樣龐大的行動，沒有全盤考慮。

就簡單一句：究竟為何要做全民普及檢測？

政府堅持是要找出社區隱形病患，但這個目的背後似乎暗指：第三波疫症和社區隱形傳播鏈有關。但眾所周知，並非因為社區許多不明源頭感染而搞出「第三波疫症」，恰好相反，是外來得到豁免的「知明」源頭感染了社區。所以，做這個「全民檢測」找「隱形病患」，似是要為政府邊境控制失誤而找藉口，諉過於「隱形病患」。

食店重開 立法會選舉呢？

全民檢測既然只找到小量「隱形病患」，林鄭也說證明社區第三波疫情已經緩解，「其實香港喺第三波嘅疫情，無一般人想像中咁嚴峻，甚至可能經過一段時間之後，已經真係穩定咗落來」。既是如此，請麻煩林鄭馬上重啟立法會選舉！

當日押後一年舉行，理由就是疫情傳播；今天林鄭自己開口講，香港第三波疫情「無一般想像咁」，「透過呢個計劃畀我哋知道，其實香港喺第三波嘅疫情，無一般人想像中咁嚴峻，甚至可能經過一段時間之後，已經真係穩定咗落來」。

這句話「立此存照」，當日因為疫情而關門的食店重開，那當日同樣因為「疫情」而嗌停的立法會選舉呢？「全民檢測」既然可以令經濟活動恢復，那說好的立法會選舉，總不能躲避到明年吧？

作者是傳媒工作者