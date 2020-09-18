就特首施政報告之教育議題進言（文：黃謂儒） (09:00)

確保「停課」能真正「不停學」

因疫情而需要長時間停課的決定來得迅速，學生學習及全人發展難以不受影響。學校在實踐「停課不停學」時的種種困難，反映了香港的資訊科技教育政策落後於現實需要，未能應對挑戰。在疫症全球大流行下，未來間歇性「停課」或成新常態，特區政府在教育範疇所推行的資訊科技策略，須作根本的改革。

停課期間所推動的網上即時授課，反映出學生的社經地位及背景，如何牽制着學生的學習。要發展香港學生成為善用資訊科技、真正的自主學習者，政府要全面協助學生添置行動型電子學習設備，除手提電腦或平板電腦外，還有軟件及網絡裝置，特別須加強照顧家境清貧學生，以縮短數碼鴻溝。另外，當資訊科技教學成為主要的學習模式，Google Classroom雲端教室、YouTube等成為學習的重要載體，教育局需要協助跨境生解決跨境連網阻隔的問題。

現時坊間電子學習管理系統質素參差，且大都與香港學校課程內容沒有直接關聯，在這長時間停學期間，各校老師疲於奔命，各自製作電子教學平台。政府須作牽頭，加強不同教育專業（包括大學或其他學術機構）與中學的聯繫，配合課程最新發展，攜手創建合乎香港需要的優質電子學習管理系統（Learning Management System），以避免學校各自煉鋼。

停課以來，全港教師惡補視頻技能，以推展網上學習及實時教學；不難發現老師們掌握電子教學的能力參差，政府宜組織系統式的教師專業培訓，讓全港教師熟悉網絡教學，發展網絡教室，全面提升教師的科技學科教學知識（Technological Pedagogical Content Knowledge, TPACK），為未來教育作好預備。

疫情導致學校停課，亦帶出了新的學習模式，全港學校在這段時間的電子學習經歷，不應在疫情過後便全面抹掉。可以預見網上學習將會進入一個新階段，政府若能把握時機，大幅提升上述各項裝備，能讓短時間內已萌芽的資訊科技教育延續下去。

減少社會事件對學生及學校的影響

香港社會因政治問題出現空前的撕裂，嚴重影響學生的健康成長，我們不知衝突紛爭什麼時候才停下來，但即使衝突暫停，也不代表社會能於短期內回復真正穩定，若欠缺有效的復和工作，撕裂將繼續嚴重，矛盾仍然存在。我們認為特區政府應致力回復社會對政府的信心，確保學校的運作正常有序，協助學校不受外來非專業的干預；維持學校課程的專業發展，不因短期的政治環境而影響課程均衡及具前瞻性的發展。

不少學者的調查研究均顯示，大量學童的「精神健康防線」已大幅削弱，「精神海嘯」危機迫在眉睫。我們期望特區政府能加強協助情緒及精神健康出現問題的學生，增加資源予社福界和醫護界，讓學校得到更充足的專業支援，協助因社會事件、長期停課或其他原因而情緒、精神受困的學生，並寬鬆處理因社會事件而被捕的學生，為社會復和創造有利條件。

減少社會事件對年輕人的長期困擾，重燃年輕學子對個人及社會未來的希望，或許正是現在社會最需要的出路。

信任學校 尊重教育專業

面對過去一年的種種困難，學界秉持專業，積極有為，在能力所及的範疇，致力建設一個穩定和關愛的校園環境，協助學生渡過難關。香港教育工作者的專業精神，在動亂中彰顯無遺。惟近期社會出現一些對教育界甚不公平的言論，這既不利社會和諧，更窒礙了教育界培育社會新一代的工作。特區政府應致力確保學校的校本管理，尊重教育工作者的專業自主。我們亦期望教育局能秉持專業，按既定機制，謹慎及公平公正地處理對學校或教師的投訴。近來一些匿名投訴，仍被教育局慎重處理，學校需在欠缺具體資料的情况下跟進投訴，既為當事人帶來困擾，影響他們的教學工作；亦容易令校內教育同工產生誤會，影響合作和互信關係；更無必要地佔用學校時間，阻延學與教活動的進行；更甚者會影響有能力的年輕一代加入教師行列的意願，嚴重影響未來教師團隊質素。

為確保老師們的專業教學不受影響，我們認為該盡快具體落實「教師專業發展專責小組」（2019）的建議，包括規劃、執行和監察教師專業階梯，建立更具系統和多元化的表揚計劃，設立具規模和社會認受的表揚教師制度，以提升教育專業質素和表彰在不同方面有成就的教育工作者。長遠來說，該成立一個具備法定地位、真正貫徹自主自律精神、能體現公平及民主選舉機制的教學專業議會，確保教育工作者的專業自主。

作者是香港中學校長會榮譽總幹事