遲來的公義裁決（文：王偉傑） (09:00)

中國出口撐美消費 美國製造成本暴漲

世貿早於去年1月28日決定對美國向中國商品加徵2500億美元關稅的措施展開調查，因為這跟世貿所倡導的推動貿易開放、減低貿易壁壘的貿易規則背道而馳。作為世貿創會成員的美國，定必對此貿易規則深表認同，才會毅然決定加入，更何况美國從來都是貿易開放的最大得益者。儘管美國聲稱對中國每年均有數千億美元的逆差，但沒有中國出口價廉物美的產品，又何以支撐美國人揮霍的消費習慣？

以不可或缺的手提電話為例，2016年有論者在《麻省理工科技評論》寫道，如果將iPhone手機在海外製造的零件運到美國組裝，每部手機的成本會增加30至40美元；如果每個手機零件都要在美國製造，額外成本更會增加到100美元。事實勝於雄辯，現時iPhone的組裝基地仍處於中國，正是出於顧及消費者承擔能力及企業盈利的商業考慮。至目前為止，中國勞工的薪金水平仍遠不及美國的藍領製造業工人，多間美國企業也因在中國設置廠房生產，並且在環球銷售而賺到盆滿缽滿，所以指中國傷害美國利益根本是軟弱無力的指控，跟中國脫鈎更只是意圖嘩眾取寵的天方夜譚。

中比美更懂世貿規則 以機制解決貿易爭端

同樣是世貿成員的中國，比美國更懂尊重世貿的貿易規則，更會啟用世貿的機制解決貿易爭端，對維護多邊貿易體制權威性有更堅定的決心。有別於商人出身、凡事均以自身利益出發的美國領導人，飽經政治歷練的中國領導人更善於為人類命運共同體尋找最大的公約數，以泱泱大國的身分為推動世界經濟穩定健康發展扮演促進者的角色。正如中國商務部新聞發言人表示，以世貿為核心的多邊貿易體制是國際貿易的基石，中國始終堅定支持；亦同時敦請美國能以實際行動回應專家組所作的裁決。

「公義或許遲到，但從不缺席。」面對美國政府近年的咄咄逼人，中國政府仍能以睿智沉着應對。世貿對美國無理徵收關稅的裁決只是開始，以後還中國清白的消息將會陸續有來。「清者自清」，一個以雪中送炭聞名於世的國家，再多惡意的抹黑也阻擋不住其耀眼的光芒。

作者是政賢力量時事評論委員會主席