回鄭立君：缺事實依據的論點 無助去留辯論（文：尹兆堅） (09:00)

文中的立論主要依據兩點：第一，議員表達了難以抵抗公職的誘惑；第二，由此民主派只有不斷民調至有自己希望想要的結果出現。

不知哪位議員難以抵抗公職誘惑？

鄭君從無所依據的論點來批評「堅守派」，實在難與之理性辯論。不過事實不容弄錯，否則就會跌入鄭君以想當然的假設情况來達到自己想要的結論。

首先，文中指出：「議員們也明顯表達了，他們難以抵抗公職的誘惑，特別是在香港的經濟不景快要降臨的當下。」本人實在不知有哪個黨派和哪位議員曾表達出難以抵抗公職誘惑的想法，作者將憑空想像出來的情况，扣在議員頭上，帽子也是太大了。更何况，很多同事都是放棄了自己的事業及更好的待遇，而選擇擔任公職服務社會的。

鄭君可能以為擔任公職有如「黃袍加身」，天不怕地不怕，但事實並非如此，民主派須面對的壓力及風險是相當高的。現時議會內近半的非建制議員都因過去在議會內外抗爭，被政權濫捕濫告，由妨礙立法會人員執行職務、普通襲擊，至參與未經批准集結、參與暴動不等，須面對的法律後果實在不容忽視。再者，來年度立法會的挑戰已注定加碼，若民主派議員未來一年還在議會，為了對抗大灣區設立投票站、明日大嶼及辱警罪等惡法或不合理撥款，抗爭必定升溫，議員將面對的風險只會有增無減。

一個月無可能做到大型公投

其次，鄭君又指民主派不願公投，只是不斷民調至希望自己想要的結果出現。這種指控又是憑空揑造。無論是主張去或留的民主派，都同意以一個月的時間，根本無可能做到一個大型公投，以民調方式處理無疑是現時最切實可行的辦法。

每項民調都有其限制，這是毋庸置疑的，但當社會上泛民與建制支持者的比例是6：4時，民主派的去留有需要讓建制派的支持者決定嗎？建制派支持者已經早對民主派在議會內的各種抗爭手段看不過眼，他們還會想民主派延任嗎？全國政協副主席梁振英就曾公開表示支持民主派總辭。在這個前提下，為了以一個公平公道、低爭議性的研究方法找出民主派支持者的想法，民主黨才委託獨立第三方的香港民意研究所進行是項調查。

有爭持不下觀點 沒分裂本錢

此外，民主黨委託具信譽及公信力的研究所進行是項調查，亦希望為現時民主派陣營內的爭議提供一個解決的方案。陣營內的去留各有支持者，雙方亦有爭持不下的觀點，但我們實在沒有分裂的本錢，否則我們只會墮入政權設下的陷阱裏。所以，我們既然已經表明會服膺民調結果，無論結果如何，我們都會繼續承擔抗爭責任及後果。同時，希望此舉能團結民主派的支持者，齊心合力對抗暴政。

本人認為，去與留的意義值得在9月21日民調展開前繼續辯論，但前提是論點須有所依據，希望鄭君不要隨便亂扣人帽子，妄下判斷，簡化結論，妨礙自己看清事實的全部。

作者是民主黨立法會議員