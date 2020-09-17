香港公共價值的戰線（文：戴耀廷） (09:00)

公共價值對管治有大影響

在多元社會，公共價值也是多元的，相互之間會存在張力、矛盾以至衝突。因此，公共價值的討論還涉及如何平衡不同公共價值之間的要求，以使各公共價值能共融。如何處理公共價值之間的矛盾，亦是公共價值的一部分。

公共價值提供了一套公眾都接受的規範。政府所做的，若符合公共價值，就可以讓公民覺得政府是合理和正當的。反過來，若政府所做的是違背公共價值，或公民按公共價值所應享有的，卻被政府剝奪了，公民要爭取回來，就是合理和正當。

不止政府 公眾也可創制

公共價值對管治有如此大影響，公共價值從何而來，就非常重要。公共價值雖屬公共領域，卻不止政府才可創制公共價值。當然政府的法律、政策文件、公告、日常運作守則、官方認可的教育課程等，都是重要證據去確認一些價值是否公共價值。但公共價值是公眾自行接受的價值標準，故公眾在日常生活中及在公民社會，也同樣可創制公共價值。因此，即使政府使用大量資源去推廣一些價值，最終還是要得到公眾認可，那才能成為公共價值。不然，一切也只會是徒勞無功。因此，創制公共價值不是拍一些宣傳片、找一些代言人那麼簡單的事。

因大部分公共價值的研究都是在民主社會進行，故公共價值的具體內涵，大都是一些與民主、人權、公義相符的價值。但公共價值同樣存在於專制社會，更因專制社會的特質，政府擁有更大誘因及資源去創制及塑造公共價值，以正當化專制統治。香港已進入了專制時代，也是這原因，以公共價值的框架來分析當權者與抗爭者在香港的爭持，就更具啟發性。

「以法達義」之說 滲透香港社會

我以一實例去論證。在2005年，我第一次提出法治的最高層次是「以法達義」的法治理論，就是法律的最高理想是實踐公義，法律須保障公民的尊嚴及基本人權。在提出時，沒人反對，特區政府也沒什麼不同說法。我更被邀為多個部門的公務員提供法律培訓，包括在教育局為老師設的工作坊中擔任講員。我更被委任為中央政策組的非全職顧問。中資出版社邀請我為通識教科書擔任顧問，及出版我的著作，甚至中聯辦也曾邀請我為講座的講者。

我沒着意推銷，但「以法達義」之說，在香港社會慢慢滲透，在沒人察覺下成為了香港社會的公共價值之一。到2013年我提出以「公民抗命」去爭取民主選舉時，很多人才驚覺「以法達義」已成為了公共價值，更產生出巨大的影響力。

不少港人所擁抱的公共價值還包括「守法」。「公民抗命」看來是與「守法」這公共價值有衝突，因「公民抗命」是通過不合法但非暴力的方法去爭取公義。但因「以法達義」所要達到的終極目標也是公義，與「公民抗命」是一致，就能為「公民抗命」賦予正當性。在很短時間內，「公民抗命」得到相當多人的認同，雖仍是社會中的少數，但已達關鍵的數目，令當權者感到實質威脅。

當特區政府以催淚彈去驅散和平的示威者時，「以法達義」的公共價值分量進一步提升，連帶「公民抗命」也成為了香港的公共價值。「佔中」、「雨傘」雖未能改變香港的政制，之後一段時間民主運動更進入低潮，也有些人認為非暴力的方法不足以迫使當權者退讓，故採用更激進的抗爭方法，但「以法達義」已深深滲進了香港社會，牢固地成為了香港的公共價值。這也解釋了為何經過數年，更大規模的抗爭在2019年的「反送中運動」中再次爆發，更持續至今，因抗爭得到「以法達義」這公共價值的認可。

當權者嘗試創制「國家安全」

後知後覺，當權者發現已讓「以法達義」在香港的公共價值中生根，且有繼續擴散的趨勢，故必須遏止。當權者集中攻擊「以法達義」和「公民抗命」，指這是「違法達義」，突出了「違法」部分，與「守法」的公共價值不容，是異端邪說。最近，教育局推出「自願送審」後，通識教科書把「以法達義」及「公民抗命」都清除出去，就是嘗試洗掉「以法達義」為香港的公共價值。

為了合理化對民主運動的壓制，當權者還嘗試創制「國家安全」這公共價值。中央為香港制定《國家安全法》，特區政府動員大量資源，鋪天蓋地去宣傳「國家安全」的重要，亦編配大量人手去執行國家安全法，務要在恩威並施下，令港人放棄「以法達義」，轉向「國家安全」。

最終當權者能否成功改造香港的價值，取決於公民是否願意捨棄「以法達義」，轉為擁抱「國家安全」，這就是公共價值在香港的戰線。同樣的戰線，在「三權分立」與「行政主導」、「言論自由」與「散播仇恨」的公共價值競爭中，也正在開打。

不要輕看這些公共價值的戰線，若是失落了，當權者打壓的手段就會變得理直氣壯，模稜兩可的人到時就會支持當權者，那麼當權者就會更有理由去把所有異見清除，最後把所有公共價值都統一在官方認可的一套下。反之，若我們能用民間的力量，守住這些戰線，頂住當權者的進逼，暴露更多當權者的無理與無知，成功把中間的人也爭取過來，一再加大抗爭產生的壓力，高牆也會有頂不住的一天。

作者是法治教育工作者