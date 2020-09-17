新聞專業如何回應民粹政治？（文：陳智傑） (09:00)

不應概括視民粹為「不利公共理性」

傳播科技一日千里，一人一手機便能自由蒐羅和發布社會資訊，固然讓社會信息的傳播生態變得如一個個部落般「各自為政」；不過在百花齊放的資訊部落中，似乎或多或少都有浮現了一個共同現象：民粹（populism）。

民粹是一種值得探究的政治現象。我們不應概括地視民粹為一種不利於民主政制和公共理性的集體情緒。民粹往往帶有反對現有建制、質疑社會精英的主張——諸如認為社會制度只會保障既得利益者，社會精英盡是「離地」、不知民間疾苦之階層。

現有規則正是「問題所在」

民粹主義所呈現的政治論述，未必支持所謂的「理性討論」，因為「理性」隱含要按現有社會規則辦事的意思，但這些現有規則正就是問題所在。民粹的主張，可以是狂熱地要打破「舊世界」；可以是拒絕信任社會精英——官員、議員、政黨領導、企業，以至是一切建制中人；也可以是一種歇斯底里、猜疑一切的「陰謀論」——凡是一切與自己認知不符的新聞都是「假新聞」、凡是對家的政策和行動都帶有驚天陰謀等說法，都帶有民粹的影子。

「非官方」社會資訊 猜疑現有建制

民粹政治不是一地之事。香港自從去年起經歷劇變，社會嚴重撕裂、制度信任漸漸崩壞，社會管治精英和建制制度自然難再取信於民。遠在太平洋彼岸的美國，自特朗普總統於2017年上任後，政府與傳媒關係緊張，總統本人與記者群體、白宮及軍方官僚集團，以至是美國共和黨的傳統精英，亦屢傳不和。特朗普及其「鐵粉」自組「社會資訊圈」，指摘政敵及傳媒發布「假新聞」，政府、國會，以至社會亦浮現尖銳的對立情緒和各式各樣的「陰謀論」。至於內地，即使在黨國體制層層組織下，亦不時傳出官方新聞以外的謠言和「都市傳說」。這些「非官方」的社會資訊，亦往往帶有「陰謀論」、猜疑社會精英和現有建制的意味。

新聞專業強調編採自主、客觀報道的專業理性，當然難以認同「假新聞」等民粹指控，亦會對「陰謀論」予以嚴格查證，其調查報道的結果亦未必會讓「陰謀論者」釋懷，因為調查報道的結論有時不會（也不應該刻意迎合）部分人所相信的「事實」。然而，民粹政治也不失為一個讓新聞界重新審視新聞學研究和理論的機會。

傳媒論述在新聞自由下3種狀態

即使在新聞自由和民主制度受充足保障的管治環境下，新聞編採和論述都少不免受政治和社會精英階層的影響：政府、大企業和不少法定機構都掌握重要資料和資訊，是故能影響傳媒的運作和生態。另一方面，傳媒大都為商業機構，要在市場自力更生，因此亦難免要受制於大股東和廣告客戶的商業利益。傳播學者哈倫（Dan Hallin）藉着其研究美國傳媒於越戰的報道素材，提出傳媒論述在新聞自由下出現的3種狀態：

（1）共識圈（sphere of consensus）：當社會精英團結一致、論述趨同，傳媒亦往往要跟從這種社會共識；

（2）認可的爭議（sphere of legitimate controversies）：當社會精英分裂、意見紛紜，傳媒便能發揮平衡報道、公正持平的專業價值；

（3）異端圈（sphere of deviance）：當社會精英步調一致批評某些事情、予以否定，傳媒亦難以對此持有異議。

按哈倫的分析，社會事實大致就是傳媒論述與社會精英的互動結果。例如在宗教背景很強的社會，墮胎可能近乎被全社會認為是難以接受的事，當地傳媒亦難以提出異議；但在其他社會，墮胎則惹來正反意見，傳媒便能平衡報道；假如有社會出現強烈共識，認為墮胎是女性的基本人權，那傳媒亦大致會把墮胎詮釋為人權議題。

民粹政治正衝擊「精英—傳媒互動」

然而，上述的新聞傳播理論着重社會精英和傳媒的互動，未必能應用於民粹政治。民粹政治往往帶有反社會精英和反建制的政治意識和動員，可能讓「異端圈」的議題得以「浮出水面」，或把「共識圈」的議題拉回社會爭議中。民粹政治正衝擊着社會精英與傳媒的互動，讓既有的「社會事實」變得充滿爭議，輿論亦浮現了各種各樣從前難以想像的思潮。

作者是香港恒生大學傳播學院副教授