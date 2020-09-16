從「求和」看對台政策的失誤（文：劉銳紹） (09:00)

國民黨資深黨員向筆者表示，他認為李紅只是巧言令色。如果「求和」可以說成是「尋求和平」，只是沒有「尋」和「平」二字而已，那麼，「我愛打你」也可以說成是「我愛你」，只是沒有「打」字而已。到底什麼才是實質內容？已經不言而喻了。此外，國民黨已吃了「九二共識」沒有文字紀錄的虧，現在不再上當了。加上王金平如在「求和風波」還未平息之前到大陸去，任由魚肉的機會只會大增，加快國民黨「政治自殺」的速度。試想，大陸方面怎可以用「尋求和平」四字平息風波呢？

這次事件反映4個值得關注的問題：

（1）中共由上而下心囂氣傲 令對台政策失效甚至有反效果

中共由上而下的心囂氣傲，只會令它的對台政策進一步失效，甚至有更壞的反效果。

種種迹象顯示，這次「求和風波」不一定是中共高層的直接指示，而是在中共的體制和思維之下，出現了「上行下效」和「上心（理）下體（現）」的結果。中共對國民黨近年的不濟，從來不會反省自己有什麼錯誤，才導致國民黨敗於「死亡之吻」之下；相反，中共認為國民黨已不成氣候，只是在「無兵可用」之下才勉強握握手吧。這種心態溢於言表，不在話下。這種對統戰對象的急功近利思維，下級感染之後就會在不自覺之下，有意透露或無意暴露出來。相信這次事件就是這種「上有精神，下有精神病」的體現。

其實，這種情况也在香港出現，港官和建制派任由擺弄，受氣已是路人皆見（有些是他們自陷困境的），反映中共對於囊中物的賤視，所以台灣一早就不相信「一國兩制」。如今，即使是後知後覺的國民黨也被迫使用較強硬的姿態回應「求和」之說，可見這又是中共急功近利的一個教訓。

（2）中共對台政策的根本性錯誤

中共素來強調「寄望於台灣人民」，但實際卻言過其實，有時更是言不由衷。我不否定大陸做了不少兩岸的民生工作，例如對民生有實質改善的「三通」，但這些只是表層工作，而且只在民生範疇，對拉近兩岸距離既無質也無實的作用。

說到底，大陸只着重（但不是重視）兩岸執政者的互動關係。國民黨執政時，中共以為只要跟它搞好關係，跟着慢慢駕馭就行了；民進黨執政時，就要恩威並施，並以打壓為主。豈料，兩種方法都無甚效果，因為無論國民黨或民進黨也要受台灣民意的影響甚至支配，而中共卻恰恰不相信這一套。

從三黨的互動可見一斑。在「海峽論壇」之前，有「兩岸論壇」，實際只是共產黨和國民黨的接觸，前者希望這樣可以令台灣人民感到「國民黨可以令兩岸關係穩定」。殊不知這樣更令台灣人民感到國民黨只是委身相許，不能捍衛台灣利益。後來，大陸基於現實考慮，10多年前把原來的「海西論壇」改為今天的「海峽論壇」，以民間形式出現，民進黨人也可以用個人身分參加。可惜，內裏的實質只是吸引反對其黨中央的民進黨員，又是拉一派打一派的手法。

這種互動，既不能產生良好效果，更不能成為「三角戀」，反過來更令台灣人民感到民進黨雖然不能處理好兩岸關係，但至少首先可以保護台灣的利益。這又加強了台灣人對大陸急功近利的免疫力。

大陸推出《反分裂國家法》，最要命的是，此法包涵了如果「台灣拖延統一」也可能導致兵戎相見的內容。這不是更令台灣人敬而遠之嗎？

（3）兩岸的政治生態已有質的變化 才是無法急統而且愈來愈疏離的關鍵

雖然中共一直寄望國民黨在台灣保持執政地位，雙方容易交流；不過，中共一向忽略，甚至不肯承認，台灣的政治生態已出現質的變化，而且愈來愈成為固定的形態。國民黨在大陸被共產黨取代，首次失去政權，2000年在台灣第二次失去政權，被民進黨取代。

這些深刻的教訓已迫使國民黨不能不反省，不單在施政方面的反省，既不能像以前那樣的威權政治，也不能單靠跟大陸友好的懷柔手段；更重要的是，國民黨也在反省，自己也要順應台灣政治生態和民心的轉變。台灣可以一人一票直選最高領導人（總統）的模式已經確立，按目前的條件能推翻嗎？嘗試推翻只會引起生死搏鬥的抗爭，國民黨能犯險嗎？有何道理讓它犯險呢？

相反，大陸一直停留在中央以至最高決策人決定一切的模式，還用這種思維和模式要求國民黨和台灣人民，試問怎可能成功？

（4）這次「求和風波」如何收科？

國民黨取消王金平赴會，可以理解為自救的選擇。但中共不肯在「求和風波」中策略性讓步，不作公開書面道歉，就是不顧國民黨的死活。可以預見，中共在台灣唯一可用的「政治塑膠花」也凋謝了；隨着中美關係和兩岸關係可能進一步惡化，大陸對台灣的可用策略愈來愈少，增加了鋌而走險的機會（當然，到這一刻為止，我仍然認為在一年之內不會發生戰爭）。

如中共聰明的話，大可先行採取西醫打針的方法，再用中藥調理。例如，盡快處理弄出「求和風波」的人，明升暗降也好，明降暗升也好，盡快讓有關人士離開現有崗位，並把處理方法公開，以示問責。如果連這麼簡單的政治公關也不做，那就說明中共的頑疾已是藥石無靈了。

作者是時事評論員