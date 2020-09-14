政客不要卸責予民調（文：鄭立） (09:00)

接受委任，代表承認香港的公職權力，不一定需要民意授權，將直接衝擊民主陣營的核心理念與「道德高地」。可是議員們也明顯表達了，他們難以抵抗公職的誘惑，特別是在香港的經濟不景快要降臨的當下。

面對這樣嚴重的意見分歧，民主派的結論是：以民調去決定去向，一個據說有資格限制的民調。這看起來是很好的方法？我卻認為相反，這是最壞的方法。

這件事之所以是兩難，在於兩個選擇，都沒有顯然的好結果，都一定會帶來傷害。接受委任破壞了民主陣營20多年的原則，可能引致眾叛親離；拒絕接受則喪失了收入和資源，靠巨額金錢去維護的選舉機器將會萎縮。而做出決策的人，必然需要為事情的惡果負責。

如果把決策的責任推給民調，那就是將決策的責任推給市民。如果接受委任有惡果，就說民調叫我接受委任，就算破壞了整個原則也是市民選擇的？拒絕委任也一樣，因為資源少了又產生什麼惡果，到時又會抱怨市民的決定連累自己。

應清楚答到接受委任否

政客們，如果你們認為自己是在推動香港民主，有一套自己達成香港民主的構想，你應該能夠清楚答得到，現在是否應該接受委任，接受委任是為了什麼，不接受委任又是為了什麼吧？

你可以告訴我，你接受委任，就是為了錢，立法會是沒有用的，但你在利用公職的錢去資助教育香港人法治就是讓政府守法；你也可以告訴我，你拒絕接受委任，是因為你不接受沒有民意授權的公職。

但是你不能說，你根本不知道怎樣推動民主，你是在隨波逐流，只是個跟着風向擺的牆頭草，就像當年通過修訂議事規則一樣，把責任抵賴在「當年的民意就是這樣」而犯了毁滅性的錯誤。今次有了民調，不就更理所當然的把責任推給市民？

如只追求不被罵 不適合當領導者

你能作民調，但民調並非公投，而且終究責任在政客。既不願搞公投，只是不斷民調至希望自己想要的結果出現，就是有心推卸責任，而不是尊重民意。

作為政客，請自己決定該怎做，然後成之榮譽，敗之恥辱，也歸於你們自己。如果你追求的只是怎樣不要被人罵，怎樣不要負責任，那你並不適合當領導者。就是這樣。

作者是專欄作家