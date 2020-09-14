利比亞：北非、地中海的變數（文：何偉業） (09:00)

新冷戰：從反恐到抗疫之戰

疫情肆虐加上中美緊張關係發展到「新冷戰」的局面，各國人民自然關心控制疫情和復蘇自身經濟，其他遙遠的國際議題就自然不在報道或關注的焦點。就中東事務而言，除了美國近期高調促成以色列與海灣國家阿聯酋和巴林關係全面正常化、黎巴嫩首都貝魯特發生巨大爆炸外，中東地區已不像以往反恐年代般，成為國際社會關注的熱點。

然而在中東地區，有些國家卻無聲地發生了巨變。就以北非國家利比亞為例，2011年強人卡達菲在「阿拉伯之春」運動中倒台，國家往後陷入空前的無政府狀態和軍閥內戰，近年更因外來各方勢力介入，國內情况變得更形複雜。利比亞極可能繼也門和敘利亞後，成為在中東另一個代理人戰場而發生人道災難，雖然相關的報道分析甚少，但情况長遠仍值得關注。

代理人：內戰割據的利比亞

一般認為，利比亞現時國內主要有兩股力量。第一股是得聯合國授權、以首都的黎波里為駐地的「民族團結政府」（Government of National Accord），由總理薩拉傑（Fayez al-Sarraj）領導，主要得到土耳其、卡塔爾、前殖民宗主國意大利等支持。第二股就是軍閥哈夫塔爾（Khalifa Haftar）所領導的「利比亞國民軍」（Libyan National Army），佔據國內東部班加西的石油資源重鎮，得到俄羅斯、阿聯酋、埃及、蘇丹、約旦和法國等支持。表面上，利比亞正處於軍閥內戰，但各國違反武器禁運就說明利比亞現在正是處身割據的代理人戰場。可以說，利比亞的戰場是各國在地中海勢力的延伸。若細心整理近年的發展，利比亞的個案也給我們了解現時中東地區勢力的組合和敵對關係。

土耳其與俄羅斯

土耳其與俄羅斯在利比亞的敵對關係其實有迹可尋，2015年俄國介入敘利亞，據報戰機闖入土耳其領空，雙方在空域經常發生摩擦，兩國亦在敘利亞發生衝突（俄國支持阿薩德政權、土耳其支持反阿薩德政府的軍隊），及至本年3月兩國同意在敘利亞北部停火。然而，有消息指出土耳其已聯同敘利亞反政府民兵前往利比亞，再與俄國支持的軍閥哈夫塔爾短兵相接，延續兩國在敘利亞的衝突。土耳其一直支持的黎波里政府，得國會授權支持出兵，總統埃爾多安高調說明出兵利比亞是支持合法政府和避免人道災難。從近期土耳其公然與希臘在地中海東部水域主權上發生爭執，種種迹象顯示埃爾多安已決心帶領土國向地中海東部擴展。

卡塔爾與阿聯酋

利比亞的內戰亦牽涉兩個地理上相當接近，但敵對的阿拉伯海灣小國：卡塔爾和阿聯酋。卡塔爾伙拍土耳其出兵，明顯就是因當年被沙特、阿聯酋、巴林封鎖，而土耳其願意支援卡塔爾，運送物資予卡國；是次與土耳其聯盟實是投桃報李的回饋。

據報道，阿聯酋出兵利比亞其中的原因就是要阻止「穆斯林兄弟會」的擴展，相信支持哈夫塔爾就能有效打擊穆兄會，最近有報道指阿聯酋發放無人機轟炸利比亞首都的黎波里的軍事學院。而對穆兄會的態度亦是造成卡塔爾和阿聯酋矛盾的所在，因海灣國家指控卡塔爾支持穆兄會的恐怖主義，威脅沙特和阿聯酋的王室政權。

埃及對抗穆兄會

阿聯酋出兵打擊利比亞的穆兄會，是現任埃及軍人總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）所樂見和支持的。2013年塞西發動軍事政變，推翻了穆兄會支持的第一位民選總統穆爾西（Mohamed Morsi）。埃及邊境接連利比亞東部，埃及塞西政府不希望見到穆兄會被接納加入成為的黎波里政府成員；倘若利比亞不穩，難民料湧入埃及西部。有報道指埃及在軍備上支持在利比亞東部的軍閥哈夫塔爾，抗衡穆兄會東山再起，而蘇丹和約旦也加入支持哈夫塔爾。

美國態度多變

直至2015年，美國一直支持的黎波里政府，但當2017年特朗普上任總統，美國的立場就有戲劇性的變化，一方面因「美國優先」的新方向，特別是2012年美國駐班加西領事館被激進伊斯蘭組織襲擊，大使史蒂文斯身亡，美國象徵性退出在利比亞的主導角色，另一方面承認軍閥哈夫塔爾能有效打擊恐怖主義勢力和確保地區石油資源的重要角色。對利比亞的立場前後矛盾、變幻難測，但反映特朗普上任後頗一致的外交特色。無論如何，美國對利比亞的抽離態度亦給予其他勢力介入的機會，導致現今在「後卡達菲」的利比亞四分五裂的局面。

從「柏林會議」到「拉巴特對話」

從利比亞的內戰困局，不難看見各國之間在北非和地中海新形成的聯盟和敵對關係，無論聯盟和敵對似乎只是因時制宜，看來並非長久，就算是北約成員中間亦難有共識。本年1月由德國牽頭的柏林會議嘗試邀請各國謀求化解利比亞內戰和達成停火協議，利比亞雙方8月底停火後，在摩洛哥首都拉巴特開會，給予利比亞國內各方機會對話，尋求國家從分裂局面走向和平。無論如何，在各方勢力移向地中海東部、利比亞內戰持續、非洲難民大多從利比亞到地中海通往歐洲，加上極端宗教恐怖組織或會死灰復燃，利比亞問題的惡化長遠將直接影響北非和地中海的穩定。

作者是香港教育大學社會科學系副教授