「真理」的紅線 「無知」的教師（文：許寶強） (09:00)

以「真理」編織的教育紅線

「正確理解」和「真理」這些概念，本地的教育界應該不感陌生，也不一定視之為洪水猛獸。不過，當「正確理解」和「真理」背後，是坐擁巨大經濟資源、能調動各種政治力量、指鹿為馬也不需承擔後果的國家機器，學生、教師甚至校長對這些「正確理解」和「真理」產生憂慮和抗拒，自然好合理好合邏輯。

去年6月至今，已有最少200多位教師因網上或課堂言論，又或涉嫌支持／參與反修例運動，被投訴或舉報，教育局也高調介入調查，除表示不排除取消部分「嚴重個案」的教師註冊外，還考慮增加到學校觀課監督的人次；與此同時，保安局長亦指，特區國安委首要任務是清除「教育界的壞蘋果」，並立刻得到教育局長附和。處身鋪天蓋地整肅浪潮，教育工作者應如何自處？

面對日益強大的政治壓力，教師開始對日常言論作自我審查，大概是意料中事。然而，當過去的政府文件和建制言論都確認香港存在三權分立，而超過六成民眾反對的「香港從來沒有三權分立」斷言，卻仍然成為特首眼中的「真理」，或教育局長要求教科書必須講清楚的「事實」，這些轉變，對過去以至現在仍深信並認真對待「正確理解」和「真理事實」的教師來說，情何以堪？又可如何重新確立其專業的定位？

如教師的專業只是為了講解知識、傳播「真理」，或努力教懂學生對各種事物的「正確理解」，那麼面對受政治操控的「事實」轉化成的「教育紅線」，教師是否只剩下「自我審查」，或不惜代價堅持「真正的」「真理」這兩個選項？還是可另覓蹊徑，透過重新思考教育的根本含意，放棄講授或灌輸「正確理解」這套路，代之以旨在促進學生自由成長、自主發展的教師專業？

如墮入只能在「自我審查」和不惜代價堅持信念中二擇其一的處境，有點令人沮喪，那麼Jacques Rancière在《無知的教師》（The Ignorant Schoolmaster）所引介的教育視野，或許能為我們提供一條另類出路。

講解的虛妄

《無知的教師》以19世紀初就職於比利時魯汶大學（University of Louvain）的法國教師Jacotot為主角，由他展示一種新式的教學方法。Jacotot不懂學生的弗蘭芒語（Flemish），他的學生則不懂法語，因此無法採用傳統的講解式授課。於是，這位富創意的語文教師，找到一本雙語版的小說，作為他與學生的共通之物。通過一位傳譯者，他要求學生自己直接閱讀這雙語版小說，從對讀兩種文字的翻譯中，嘗試學習一種他們不懂得的語言。當中老師的角色，並非提供系統的講解或詳細的語言學指引，而只是設定一些原則和規矩，促進學生的自學。

這種教學法所建基的，是兒童學習母語的經驗。孩子們並不需要跟隨一套十分系統的語言學步驟，而是透過觀察和模仿身邊親友如何使用語言，經不斷的重複練習，就能慢慢掌握。因此，Rancière認為，旨在促進自由成長、自主發展的解放式教育，應鼓勵學生「像孩子一樣盲目探索」，敢於「猜謎」，而非側重授課式的講解。

傳統教育的兩種取向，一是透過框限課程的內容和教學考評安排，訓練民眾尊重並遵守既有秩序；二是希望民眾能學習並掌握精英的知識，追求社會整體的進步。兩者都相信教師講解的重要性，認為透過這種說教式的知識傳遞方法，被假設為無知及沒有能力自學的孩子或民眾，便能夠獲得「精英」所推崇的知識：為了維護秩序或為了「社會進步」的知識，最終就可以逐步縮減教師與「無知的」學生於智性上的差距。

然而Rancière反對這些傳統的教育觀。他認為，宣稱學生必須依賴教師的講解才有能力學習，並據此來設計學校課程、安排教學考評的看法，實是本末倒置。循此產生的效果，是不斷地複製無知、強化無力，令學生無法脫離對教師的依賴，同時亦鞏固師生智力不平等的信條：要想明白課堂講解的內容，學生必須首先承認教師的知識權威，並努力學懂教師的語言。

Rancière進一步指出，教師的講解，不但無法幫助學生擺脫「無能」，縮減他們與教師於知識上的「差距」，相反更會令學生確認自身的確無力自學，必須依賴教師的講解，並不斷將能量投注於這種令人乏力的循環，接受沒有教師講解就不能學習的信條，結果是不斷延續知識和學習能力不平等的想法和制度，為授課式學校的存在提供合理性。Rancière總結，希望從不平等的教學設定、狀况和操作走向平等的教育目標，恐怕只是緣木求魚，永無實現之日。

為打破這樣的惡性循環，Rancière提出一種有助學習者解放的智力平等原則，也就是「無知的教師」所依據的教學原則。

「無知的教師」的任務

「無知的教師」的典型形象，就是Rancière筆下的魯汶大學法語教師，他相信每個學生都能靠自己而學到教師所不懂得的知識。「無知的教師」需要做的，並非是系統的講解，而是掉棄「學生必須聽課才能夠學習」的假設，接受所有人的智力均是平等的前提，並循此來協助學生學習。為此，他只需做兩件事，首先是引入有助學生學習的共通之物，例如上述的雙語小說，並像Jacotot一樣，提出教師不知道答案、真誠向學生學習的問題，如詢問學生想探究什麼、讀了什麼章節和內容等等；同時設定規則，要求學生在表達他從書中讀到些什麼時，都必須指出書內的具體出處，杜絕對己對人蒙混過關、求其了事的逃避心態，令學生將自己的注意力，以及由此而來的智性發展，引入一個沒有講解、只有靠自己才能走出去的學習循環之中。「無知的教師」接着要做的第二件事情，是檢視。與現代考評的要求不同，他不查核學生的學習成果，而是嘗試確保學生的專注是否真正投放於學習過程之上。用Rancière自己的話來說：「教師的基本活動就是這兩項：他去詢問……他要一個本來無知或稚氣的智力去展現自己。他去檢驗這個智力在勞動中的確投入了關注……他不是去檢驗學生的發現，而是去檢驗他是否作出了探究。」（中文版42頁）

問題因此不在於是否能為學生提供一種系統和清晰的講解，而是能否讓他們有動機和意志投入自我學習的過程。孩童初進入世界時都充滿好奇，學生面對社會巨變、集體危難也滿懷焦慮，只要存在這些迫切的需要和強烈探究的意志，學習就能夠在不需依賴學校課程和教師講解的前提下發生。此時，教師只需要依據智力平等的原則，信任學生的能力，確保學生維持專注，鼓勵他們敢於歷險，用自己的方法探索。這樣，一個建基於學生肯定自身學習能力的過程，就能出現，取代之前不斷依賴教師講解、令學生感覺無力的困局。

打破令學生自我貶抑的信條

處身於一個由「正確理解」、「真理事實」所編織的政治「紅線」不斷轉移和擴散的世代，僅想依賴傳統的教育觀念，回歸更「正確」、更「真實」的講授式教學，恐將面對愈來愈艱巨的挑戰；而可作的選項，亦將變得更為狹窄和兩極。當限制教育自由的政治力量變得進取，追求自主學習、知識解放的老師，也就不應保守於過去的教學原則和方法。政權對教學內容的審查，如能產生惡劣效果，必須依靠原先有關教學和智力不平等的假設，以及由此而建立、以教師講解為中心的制度安排。

要有效地跨越「紅線」，除了拒絕接受顛倒黑白的「真理」外，打破「依賴教師講解才能夠學習」這令學生自我貶抑的信條，亦至關重要。因此，如教師都願意並能跳出必須講授「正確」知識的框框，學習做一個Rancière筆下的「無知的教師」，於科技和資訊仍相對開放及多元，政權難以完全改寫所有「事實」、壟斷全部「真理」的全球及在地社會脈絡下，只要學生和教師仍不乏學習的動機和意志、對不同議題的探究仍有強烈需求，並相信自己的能力，建立專注地自學的習慣，那麼以「真理」之名所劃下的「紅線」，未必就能框限教師的專業，也不一定會產生政權所期望的禁制思想、扼殺自由的效果。

參考書目及文章：

（1）Jacques Rancière （1991）: The Ignorant Schoolmaster: Five Lessons in Intellectual Emancipation, Kristin Ross translated, Stanford, CA: Stanford University Press（中譯：《無知的教師：智力解放五講》，趙子龍譯，西北大學出版社，2020）

（2）〈匿名舉報、紅線威嚇，恐懼瀰漫的香港教室〉，端傳媒（bit.ly/2RpA3ec）

作者是嶺南大學文化研究系客席副教授