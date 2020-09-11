作為職業探監員（文：邵家臻） (09:00)

「屈婦人」指「天下最奇最筍工作……是職業探監員」，指包括我在內的議員常到各大小監獄探監，跟囚友吹水磨時間。這讓我想起社工面對最頭痛的問題，就是常常有人問：「社工這工作幾好啊，跟人吹水就有糧出。」就是這些不知輔導為何物的人，永遠以為社工的專業是吹水；嬲你又唔知，話你又唔好意思。我是社工出身，在公務探訪時，雖是以議員身分接觸囚友，但溝通過程還是會以社工角色及技巧接觸求助囚友。公務探訪的艱難，在於要短時間內取得信任，展開對話，聆聽內心，分享痛楚，抓到需要，澄清疑團，分析問題，提出建議，計劃未來，跟進支援等等。

「吹水論」是侮辱在囚人士

妳以為我和囚友間的面談是吹水，我們談的範圍其實極廣：經濟支援、家屬安頓、案件跟進、病患治療、教育安排丶公屋被收、車牌續期、投訴呼冤、假釋申請、外國引渡等等。一個人坐監，就是一家人坐監。上至高堂，下至子女，整家人都面對突如其來的轉變，牆內的人往往會抓緊公務探訪這半小時至一小時說不停嘴，就算有時說得有春蠶吐絲的艱辛。所以，「吹水」說法不是對議員不敬，而是侮辱了在囚人士的望穿秋水。公務探訪時間緊湊，妳以為可以東拉西扯隨便拿篇大公報專欄出來吹水攝時間，簡直是癡人說夢。

「屈婦人」又指：「過去議員要探監的情况不多……隨着『佔中』、旺暴以至去年黑暴，被關進懲教所的囚犯越來越多，議員帶政治色彩的探訪也越見頻密。」又說：「由立法會議員到區議員……有些上下午都有人探，一個議員還會一次探幾個囚友。」我同意從前探監的人不多，但不要講到公務探訪是在佔中後才出現的新鮮事，這番話若給梁耀忠聽到肯定大發雷霆，阿忠早在20年前已關注囚權，電影《等候董建華發落》就記錄阿忠跟進囚權的事迹；更遑論民建聯前議員也有公務探訪過程介南前議員。

囚友從來是食物鏈最底層，長居香港弱勢排行榜末席。以前關心囚權的人不多，一方面是在囚者權利被忽略，另一方面是公眾沒有想像到懲教黑箱的離譜，情况就如10年前有幾多人會關注香港警暴？但今天大家都清楚警察濫權濫暴是什麼一回事。

公務探訪還是內地官員探訪負擔大？

「屈婦人」講到公務探訪是政治犯專利，又是犯了未fact checked的低級錯誤。以我為例，過去4年共探監55次，探訪囚友多達201人，其實當中有一半是一般囚友。黃藍是政見，黑白是良知；只要有在囚人士求助，我都不會吝嗇履行議員職務的公權力。至於說到增加懲教員工作的負擔，老實說若懲教員不刻意洗太平地掩瑕藏疾，我看不到安排公務探訪和親友探訪的工作量有何分別？話說回來，有懲教職員告訴我，自從胡英明署長上場，署方便經常舉辦各省市監獄管理局與懲教署的探訪交流；公平一點，大可以問問懲教職員，公務探訪的工作量大，還是要應付內地官員探訪的負擔大？

懲教職員姿態窒礙求助人暢所欲言

最令我氣憤及必須澄清的，是「屈婦人」訛稱「議員經常帶同助理一起探監，因為不少助理的男女朋友就是囚犯，他們利用議員特權，無需跟隨家屬探訪規定，也不用有阻隔設施，而是面對面卿卿我我，還可以不讓懲教員聽到內容，簡直成了高人一等的囚犯」。大概「屈婦人」對探監的想像，均由「CCTVB」劇情而來；實情是帶助理的公務探訪都會有懲教職員在旁拿文件板落口供般抄寫對話內容，如何可以「面對面卿卿我我」？再講，所有議員帶同助理的公務探訪，事前均要填表聲明是否有親友在獄中，更要出示正式職員證明文件，例如工作證、卡片、僱傭合約，有幾多議員願意為了帶「手足」的親人探訪，而特意聘請一個親屬？而我55次公務探訪的經驗之中，探過幾次後便沒有再帶助理，因為職員那種big brother is watching you的姿態，嚴重窒礙了求助人的暢所欲言，我自此都是單人赴約。

至於「職業探監員」，我更是樂見其成。潮流興「低開」，君不見CEO多謙稱自己是公司打雜，讀書人是晚生，作家是筆者，大官是小吏，自己的意見是愚見，自己的文章是拙作，自己的家是寒舍……所以說我是「探監員」真的沒有任何問題，只要不要一時口快錯說是「探員」就好，否則我一定「四字奉還」。

讀完全篇文，唯一不要零分重作的是：「只是我們一直孤陋寡聞。」知人者智，自知者明。誰說姓屈的沒有得救！

作者是立法會（社福界）議員