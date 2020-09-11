快必案的雙重標準（文：曾志豪） (09:00)

即是說，快必因為言論犯罪即時失去至少兩個月的自由。

裁判官拒絕快必案的保釋，令人非常困惑。

黎智英、周庭案涉及《國安法》，可以保釋。

林卓廷被控7．21「暴動罪」，可以保釋。

7．21案的白衣人鄧懷琛，曾被裁判官指「鐵證如山」、「控罪嚴重」，手持木棒追打途人，結果仍准保釋，理由是「被告勇敢面對，沒有潛逃迹象」。

為何這些嚴重罪行都可以保釋，而快必卻不能？

控方指快必擺街站期間，曾發表「光復香港 時代革命」、「五大訴求 缺一不可」、「解散警隊」及「黑警死全家」等口號，認為被告蓄意鼓勵公眾叫喊上述口號，「明知不可為而為之」，引發針對政府和警隊的憎恨，以及貶損香港和中國政府。

第一，這些口號如果有罪，為何何君堯指搞港獨者應「（殺）無赦」、「啲人唔殺咗佢做咩」，又不屬於煽動仇恨？當年湯家驊甚至為何君堯辯護，指「殺」可以是解作「呢個人唔值得同情，要取締佢，令佢喪失地位」，未必犯法。

那今天為何「死全家」的「死」又不可以有第二個意思，即是說「取締佢」、「喪失地位」呢？這是官字兩個口嗎？

又，香港法例幾時規定「明知不可為而為之」也是犯法呢？新年祝大家「財源廣進」，也是「明知不可為」，這又是煽動嗎？

無理檢控 才真正煽動市民對政權憎恨

快必所叫的口號，很多都是以體制內的方法達到目的。譬如「五大訴求」，沒有任何一項訴求是非法行為。要求「成立獨立調查委員會」，是要求啟動體制內的一個程序，政府可以不做，但市民提出沒有犯法。

「解散警隊 刻不容緩」，也是要求透過體制內的程序達到目的，正如《基本法》也有解散立法會的程序，這也是一個合法的要求，為何竟然也可構成煽動仇恨？按此邏輯，要求「特區官員全體總辭」，難道是「明知不可為而為之」，煽動市民仇恨政府？那香港還有什麼表達政見的自由呢？這種無理的檢控，才真正煽動市民對政權的憎恨。

作者是傳媒工作者