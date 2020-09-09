對症下藥 部署疫後重建（文：丘健和） (09:00)

政府難以無止境「放水」

正當疫情緩和之際，香港經濟百廢待舉，不少行業面臨生死存亡之秋，重建經濟已成為當前急務。政府推出如防疫抗疫基金、「保就業」計劃、派發1萬元等紓困措施，已令本財政年度的預算赤字至少達3000億元，可見政府救市財力捉襟見肘，難以無止境地「放水」。

隨着外圍政治經濟風險增加，政府一來要控制疫情，二來要重建經濟，三來應付反對派鼓吹抗中情緒，防範黑暴死灰復燃，管治施政面臨重重掣肘。面對非常時期，政府決策須對症下藥，除了力爭將疫情個案「清零」外，確保財政可持續發展下，推出精準支援措施，糾正「大市場小政府」管治文化，並要積極融入國家發展大局，以應對未來的風險和挑戰。

將創造職位及改善社區衛生需求結合

必須強調，疫情「常態化」已無可避免；即使有疫苗面世，生產量也未必足夠供全民接種。這次全民檢測，是為未來應對冬季流感高峰期疫情惡化，提供參考指標作用，政府理應做好防疫部署，增加檢測量及引入流動檢測車，定期到社區為高風險人士檢測。一旦疫情再度爆發，就要如早前北京般進行大規模社區檢測，防患未然。

疫情肆虐以來，不少積弊甚深的民生問題再度引起熱議，也反映基層市民的生活雪上加霜，政府應以此作為切入點，推出精準支援措施。觀乎不少確診個案成因，都源自樓宇喉管、街市環境衛生問題。縱使政府不斷呼籲市民盡量留家，但對於20多萬名居於劏房的市民而言，留在家中的感染風險絕不比在街上低。政府宜採取「以工代賑」策略，將創造職位及改善社區衛生需求結合，包括增加樓宇喉管及升降機翻新配對補助、加快推出公共工程等，以體現急民所急的擔當。

檢討「大市場小政府」管治文化

港府長年奉行「大市場小政府」管治文化，雖然令香港成為全世界最自由的經濟體，但同時令發展紅利壟斷在少數精英手中，一來加劇貧富差距，二來不利社會創新。這次疫情也令「大市場小政府」管治文化的流弊表露無遺，從以下事件中可見端倪。

回顧第一波疫情爆發正值新春前後，物資供應短缺，市民搶購防疫物資甚至「囤糧」，對此港府卻顯得束手無策；反觀澳門除了推出口罩供應計劃外，更詳列物資儲備數據以穩定民心。政府多次呼籲企業履行社會責任，盡量安排員工在家工作，並呼籲商場業主減租，然而商界卻對此不了了之，街道上依舊熙來攘往，導致疫情難以短期內受控，商戶更陸續出現倒閉潮，正好給政府一個警示，應當反思、檢討「大市場小政府」管治文化，而不是採取「佛系」態度，將解決民生問題的責任推卸給市場。

擺脫意識形態枷鎖 善用一國兩制優勢

第三波疫情爆發規模之大，港府單靠本地醫療資源難以應付，中央政府應特區政府請求派出醫護團隊馳援香港，本來是及時雨。反對派一如既往高舉「逢中必反」意識形態，想方設法打着學術和民眾健康名義破壞檢測工作，有區議員到國家醫療隊下榻酒店門外示威，揚言「香港自己搞得掂」。他們不滿政府委託中資企業為市民檢測，散播「DNA送中」之類的謠言。反對派不惜令香港經濟長期陷入衰退，企圖令香港及內地長期區隔，以撈取更多政治本錢，反映出不少港人對內地偏見日深，甚至不能自拔。

不論是過去、現在、未來，國家一直是香港發展的堅實後盾。國家正在編制「十四五」規劃，中央因應「去全球化」國際形勢，提出要逐步形成「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的新發展格局。特區政府除了要力爭確診個案「清零」，恢復粵港澳三地往來外，更要營造積極融入國家發展大局的社會共識。社會各界必須擺脫意識形態的枷鎖，摒棄盲目仇中的心態，善用一國兩制的優勢拓展新興市場，吸引外資進入中國「雙循環」經濟格局當中，才能夠擺脫疫情反覆及經濟衰退的惡性循環，讓香港經濟走出生天。

作者是香港青年時事評論員協會會董