廢三權分立 為濫權開路（文：劉進圖） (09:00)

原則在基本法條文充分反映

當年起草《基本法》時，就着九七後政治體制的設計，中英兩國有過多番爭論。英方屬意參照自身的西敏寺模式，來發展香港的代議政制，即由立法議會的多數黨組成內閣，領導行政機關。中方反對這樣做，說這是立法主導，應該維持行政主導，所以參考美歐的民主體制，把三權分立原則一度寫進起草文件。

1987年，鄧小平會見全體草委，反對搞三權分立，草委會於是避用三權分立字眼，改稱「行政立法互相制衡、司法獨立」，後來出台的政制條文（基本法第4章），既無「行政主導」字眼，亦無「三權分立」字眼，但兩者的原則在條文中都有充分反映。因此，回歸後官員、學者和法官們才會公開宣告香港有三權分立，政府文獻和教科書也如此述說。

「實際行動」早已開始

如今，特首出來說，過去講香港有三權分立的人全錯了，只有三權分工，意思就是要高舉行政主導，不受立法制衡和司法約束。特首這樣說，只是向中央賣口乖，還是有實際的後續行動？其實，行動早已經開始了。

過去一年，特區政府先是動用《緊急情况規例條例》頒布《禁止蒙面規例》，由特首會同行政會議先斬後奏自行立法。之後，人大常委會直接替香港訂立《港區國安法》，引入大量內地法律概念與詞彙，香港立法機關莫說無權審議制衡，連知情權也沒有。司法機關向來獨立司法，國安法案件卻規定由特首指定名單上的法官審案，行政權開始凌駕司法。

近日，凡是中央政府在港推行的事情，如全民病毒檢測，便可繞過香港的規章制度，檢測機構不用招標評比，不需本地檢測資歷認可，赴港檢測人員也一律豁免香港專業執業資格，這些安排全是特首說了算，立法議會和司法機關無權置喙。

失制衡下 民怨將不斷加深

剛過去的周日，國安處執法人員上門拘捕人民力量副主席「快必」譚得志，指控他擺街站發表煽動文字，引起市民憎惡藐視政府。這條煽動文字罪，就是當年六七暴動時港英政府鎮壓左派愛國青年、判曾德成入獄的殖民地惡法，純粹以言入罪，早被法律界公認為違反國際人權標準，如今竟再度橫行。

在沒有三權分立的年代，當行政主導壓倒一切，立法與司法無力制衡，會有什麼後果？中央官員也許認為，三權合作下行政效率自然提升。不過，在失去制衡的政治環境下，枉法濫權的事也會增多，民怨將會不斷加深。

作者是資深傳媒人